Agrandissement de l’aréna de Lévis: Lehouillier promet de talonner les candidats provinciaux

Après avoir essuyé un premier refus, le maire de Lévis revient à la charge avec son projet de glace olympique à l’aréna de Lévis et promet d’en faire un « enjeu électoral » lors de la prochaine campagne provinciale.

• À lire aussi: Budget provincial: la mobilité au cœur des demandes du maire de Lévis

Gilles Lehouillier demande au gouvernement du Québec d’assumer un peu plus de 50 % de la facture, évaluée pour l’instant entre 18 et 20 M$.

Le projet d’agrandissement de l’aréna de Lévis, qui faisait également partie de sa « liste d’épicerie » lors du dernier budget provincial, n’a pas été retenu et n’a encore fait l’objet d’aucune annonce officielle.

La Ville de Lévis refuse d’envisager un plan B et d’assumer elle-même la totalité de la facture puisque c’est la seule infrastructure sportive du territoire qui fait l’objet d’une demande de subvention. L’aide financière gouvernementale est jugée essentielle pour mener à terme ce projet « incontournable » aux yeux du maire.

Les besoins exprimés par la communauté, les organismes reconnus et le Centre de services scolaire des Navigateurs sont criants, a-t-il fait valoir en mêlée de presse lundi, évoquant une « hausse constante d’inscriptions » pour les sports de glace.

Pour répondre à la demande, la Ville souhaite avoir trois patinoires intérieures dans chaque arrondissement. Or, il en manque une dans l’arrondissement Desjardins, évalue-t-on.

1 700 heures de glaces à combler

« On veut ajouter une deuxième glace de dimension olympique et se donner un complexe qui a de l’allure dans l’Est de la Ville (...) Il nous manque environ 1 700 heures de glace, a-t-il exprimé. On va en faire un enjeu formel lors de la prochaine campagne provinciale ».

« Les deux députés (François Paradis et Marc Picard de la CAQ) nous appuient. Malheureusement, on nous a indiqué qu’il y avait une insuffisance de fonds pour financer notre projet (en 2021). On espère que cette fois-ci va être la bonne. Nous, on aimerait bien pouvoir aller de l’avant avec ce projet-là », a insisté le maire.

Mise aux normes du vieux bâtiment

Le projet vise l’agrandissement de l’aréna de Lévis pour y intégrer une deuxième glace ainsi que des vestiaires et autres locaux. Il comprend aussi la mise aux normes du bâtiment existant, la centralisation du service de restauration, l’aménagement d’un nouveau stationnement et le réaménagement de celui qui existe déjà.