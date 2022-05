André Arthur : l’animateur qui aimait brasser la cage

Le décès de l’ex-animateur André Arthur secoue le monde de la radio où on se souvient de lui pour ses grands talents de communicateur, malgré un style qui ne faisait pas l’unanimité.

«C’est un monument de la radio qui s’en va. C’était peut-être le plus grand communicateur en radio, qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, qu’on soit pour ou contre ses idées. Il forçait la discussion sur plusieurs sujets. [...] C’est comme si on écoutait un film de Marvel et que l’acteur principal jouait en même temps le rôle du bon et du méchant», a réagi Bruno Perron, qui a collaboré pendant une dizaine d’années avec André Arthur sur les ondes de CHRC dans les années 90.

Travailler avec celui qu’on surnommait «le roi des ondes» était à la fois «exigeant» et «revalorisant» car «il savait mettre le travail des autres en valeur de façon exceptionnelle», affirme-t-il.

Talent inné

Si les cotes d’écoute du morningman faisaient l’envie de ses concurrents, ses méthodes pour y parvenir ne laissaient pas indifférentes.

«Il s’est rendu compte que si tu sollicitais l’animosité, l’agressivité, le ressentiment de la population en général, tu pouvais faire un formidable feu d’artifice avec ça tous les matins que le Bon Dieu amène. C’est ce qu’il faisait et il le faisait bien, diront certains, puisque ça lui a généré de grosses cotes d’écoute, mais le prix à payer pour ça...», évoque l’analyse et ancien directeur de radio, Claude Thibodeau.

«M. Arthur a certainement amené ce que j’appellerais un nouveau modèle, des nouveaux paradigmes» poursuit-il, parlant d’un communicateur avec un «talent inné» dont les procédés pouvaient néanmoins relever «de la plus grande malhonnêteté intellectuelle», selon lui.

Sans compromis

«Arthur fait partie des gens qui ont transformé le métier, pour le meilleur et pour le pire. On peut clairement dire qu’avant Arthur, la radio se faisait d’une façon et après Arthur, elle s’est faite d’une façon différente», renchérit Alain Dufresne, directeur du Collège radio télévision de Québec.

«Il était absolument sans compromis dans sa vision de faire de la radio» quitte à ce qu’il «y ait des gens écorchés au passage». «Lui ce qu’il disait essentiellement c’était : “t’as pas le droit d’être plate à la radio”», lance-t-il.