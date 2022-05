Bob Gratton is alive and well

Oubliez la statue de Guy Lafleur : c’est une statue rendant hommage à Bob Gratton qu’il faut ériger !

Et ça presse !

ILS L’ONT L’AFFAIRE !

Car Bob Gratton est l’idole du Québécois moderne, que dis-je, son saint patron !

Accommodant, bon gars, bonne pâte, gentil, n’aimant pas faire de vagues, et surtout, ambitieux, ouvert, pas compliqué.

Un vendeur m’accueille en anglais dans un commerce ? Je vais parler anglais !

Après tout, on est en 2022, pas en 1972 !

Faut pas se fermer au reste du monde, au contraire, faut s’ouvrir !

Lâchez-moi le folklore et les capines en poil !

On est à l’ère d’internet et du métavers !

Quand Anie Rouleau a lancé son entreprise de produits corporels et ménagers sans fragrance, en 2016, savez-vous comment elle l’a appelée ?

The Unscented Company !

Yes, mister !

Qu’importe si la langue française a toujours été associée à tout ce qui a trait aux parfums, à la mode et aux produits de luxe !

Qu’importe si les millionnaires de Tokyo sont tout contents de mettre leur bouche en cul de poule pour prononcer les mots « Louis Vuitton », « Hermès », « Lancôme » et « Cartier » !

Et si des millions de personnes à travers le monde (de Shanghai à New Delhi et de Vegas à Santiago) ont appris à dire « Yves Saint-Laurent », « Jean-Paul Gaultier », « Christian Dior », « Christian Louboutin » et « Givenchy » – sans oublier « Bordeaux », « Bourgogne », « Sancerre » et « Pouilly-Fumé » !

Ne ratez pas l'émission de Richard Martineau , tous les jours 8 h 00, en direct ou en balado sur QUB radio :

Nous, on a adopté un nom international !

On ne restera pas une petite compagnie locale comme Le Cirque du Soleil, qui a refusé d’angliciser son nom, oh que non !

On va rayonner !

On va s’étendre !

We’re gonna make it !

The sky is the limit with The Unscented Company !

We can smell the success all around, baby !

THINK BIG !

If you can’t beat them, join them !

À quoi ça sert de s’enfermer dans son petit carré de sable ?

Comme chantait Charlebois :

« Moi ne plus chanter en créole/Plus jamais chanter en créole/Pays trop petit, pour gagner sa vie... »

D’ailleurs, c’est pour ça qu’on donne des noms à consonance anglaise à nos enfants !

Pour que le monde devienne leur terrain de jeu ! So that the world will become their oyster !

Rappelez-vous la tirade de Michel Chartrand :

« Le Canadien français se réveille dans des draps de la Dominion Textile, il va au lavabo, c’est Crane ou American Brass, il prend du savon, c’est Procter and Gamble ou Lever Brothers, il va à la table, c’est du pain d’Ogilvie Flour Mills, les céréales c’est General Foods, le lait c’est Borden, les œufs c’est Canada Packers, le sucre c’est Saint Lawrence Sugar, il prend la poignée de porte de General Steel Wares et il ne la ferme pas trop fort pour ne pas briser la Dominion Glass... »

Le célèbre syndicaliste a publié ce fameux texte en décembre 1969 dans Photo Journal.

Il y dénonçait l’impérialisme américain.

Aujourd’hui, plus besoin des « Amarécains » pour nous coloniser, on le fait nous-mêmes !

C’est nous qui multiplions les raisons sociales en anglais !

Les pancartes !

Les affiches !

Nous avons appris la langue de notre maître, et nous sommes tout contents de lui montrer à quel point nous avons fait des progrès !