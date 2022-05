Denis Shapovalov gagne, non sans peine

Le Canadien Denis Shapovalov a eu besoin de trois manches pour venir à bout lundi d’un adversaire soutenu par la foule au premier tour du tournoi de tennis de Rome, disposant de l’Italien Lorenzo Sonego au compte de 7-6 (5), 3-6 et 6-3.

La 13e tête de série de la compétition et 16e raquette mondiale a eu besoin de 3 h 10 min pour venir à bout du 28e joueur de l’ATP.

«Shapo» a éprouvé quelques ennuis lorsqu’il avait les balles en main en vertu de ses sept doubles fautes et trois bris concédés. Il a également conservé un pourcentage d’efficacité de 50 % sur son service. Cependant, en retour, il s’est donné pas moins de 13 chances de bris et a capitalisé trois fois. En tout, le gagnant a empoché 99 points, trois de plus que Sonego.

Au tour suivant, Shapovalov en découdra avec le Géorgien Nikoloz Basilashvili, détenteur du 25e rang du circuit professionnel. Celui-ci a défait l’athlète de l’unifolié lors de leurs deux confrontations en 2018.