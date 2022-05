Des températures estivales pour la semaine dans le sud du Québec

Le beau temps ensoleillé fera prendre l’ascenseur au mercure cette semaine avec des pics de 31 degrés attendus vendredi dans le sud du Québec.

La semaine s’amorce avec du beau temps partout dans la province, alors que les températures estivales dépasseront allègrement les 20 degrés dans la majeure partie des régions du Québec si l’on excepte certains secteurs de l’est comme la Côte-Nord et la Gaspésie.

De Gatineau à Sherbrooke, en passant par Montréal et toute la vallée du fleuve Saint-Laurent, on prévoit du soleil et un mercure qui va monter crescendo jusqu’à dépasser le seuil psychologique de 31 degrés vendredi, selon Environnement Canada.

À Québec et en Beauce, c’est pratiquement le même scénario météorologique qui est prévu avec peut-être des températures moins intenses, alors que dans les secteurs un peu plus au nord quelques nuages feront leur apparition.

Dans l’est de la province, les températures seront légèrement sous les normales de saison, avant de repartir à la hausse dès mardi, alors que le soleil sera bousculé par des nuages passagers d’ici la fin de semaine, selon les prévisions de l’agence fédérale.