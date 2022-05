Double record

Photo courtoisie

Après une pause forcée de deux ans en raison de la pandémie, les Jeunes Philanthropes de Québec (JPQ) sont revenus en force, le 26 avril dernier, avec leur banquet philanthropique dans la salle de bal du Fairmont Le Château Frontenac. L’événement, qui a réuni 300 convives (un record) s’intéressant de près ou de loin à la philanthropie, aura permis d’amasser 29 000 $ (un autre record) au profit de la Maison L’Éclaircie, organisme qui vient en aide aux personnes de quatorze ans et plus qui vivent des troubles alimentaires en lien avec l’anorexie et la boulimie. Les JPQ, qui ont pour mission de promouvoir et de démocratiser la philanthropie auprès des jeunes gens d’affaires, ont remis près de 380 000 $ en dons à différentes fondations depuis leur création en 2009.

On jase-tu ?

Photo courtoisie

Retenez la date, le 4 juin, elle marquera le grand retour en présentiel de l’action intergénérationnelle « On jase-tu ? » avec ses porte-parole, Marie-Claude Barrette et France Castel (photo). Le grand événement contre l’isolement social se tiendra en simultané à Québec, à Fleur de Lys centre commercial, alors que des dizaines d’activités se tiendront partout ailleurs au Québec. Vous serez donc invités à venir jaser autour d’un café. Initiative du magazine Bel Âge, « On jase-tu ? » a déjà mobilisé plus de 30 000 participants dans les dernières années, sensibilisant toutes les générations à la solitude des aînés avec le plus grand rassemblement pour briser l’isolement social au Québec. Par ailleurs, depuis le 2 mai, des tasses à café réutilisables « On jase-tu ? » sont mises en vente au coût de 9,95 $ via des partenaires officiels de la campagne, ainsi qu’aux différents événements organisés. Tous les profits seront remis à l’organisme Les Petits Frères, qui accompagne les aînés les plus isolés au quotidien. Pour connaître les lieux des activités organisées à la grandeur du Québec, visitez le site internet officiel de la campagne : onjasetu.ca.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 9 mai 1972. Au lendemain de leur condamnation à un an d’emprisonnement pour outrage au tribunal, les chefs syndicaux Louis Laberge (FTQ), Yvon Charbonneau (CEQ) et Marcel Pepin (CSN) se livrent à la Justice pour être conduits en prison. En guise de protestation contre leur emprisonnement, 3000 syndiqués envahissent les abords de la prison

d’Orsainville, où ils seront détenus.

Anniversaires

Photo courtoisie

Joanne Boivin (photo), célèbre animatrice de radio à Rythme FM 102,9 Québec... Josée Hallé, jeune retraitée du Groupe Resto-Plaisirs... Louis Martin, associé Groupe Martin... Pierre Bouvier, chanteur principal du groupe Simple Plan, 43 ans... Donald « Archy » Beaudry, producteur... Billy Joel, chanteur américain, 73 ans... Candice Bergen, actrice de cinéma, 76 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 9 mai 2021 : Neil Connery (photo), 82 ans, acteur écossais et le frère cadet de l’acteur Sean Connery...2020 : Little Richard, 87 ans, de son vrai nom Richard Wayne Penniman, un des pionniers américains du rock and roll... 2018 : Ben Graves, 45 ans, musicien américain surtout connu pour son rôle de batteur dans le groupe Murderdolls... 2017 : Jean Mailland, 80 ans, écrivain, parolier et réalisateur français pour le cinéma et la télévision... 2015 : Elizabeth Wilson, 94 ans, actrice américaine dont la carrière a duré près de 70 ans... 2014 : Joe Wilder, 92 ans, trompettiste, chef d’orchestre et compositeur américain... 2013 : Huguette Oligny, 91 ans, actrice et comédienne québécoise... 2012 : Vidal Sassoon, 84 ans, coiffeur, homme d’affaires et philanthrope anglais... 2008 : Pascal Sevran, 62 ans, animateur, parolier et écrivain français... 2002 : Renaude Lapointe, 90 ans, ex-journaliste et sénatrice... 2001 : Marie Cardinal, 72 ans, romancière française... 1999 : Gilles Richer, 61 ans, créateur de Moi et l’autre.