Joaquin Torres parmi les employés de la semaine

L’ailier du CF Montréal Joaquin Torres a été sélectionné au sein du onze par excellence de la dernière semaine dans la Major League Soccer (MLS), tel que confirmé par la ligue lundi.

L’Argentin a été l’un des principaux artisans de la victoire de 4 à 1 des siens aux dépens de l’Orlando City SC, samedi. Il a inscrit le troisième but de sa formation en redirigeant la passe de Zachary Brault-Guillard à la 81e minute, en plus d’obtenir deux mentions d’aide. Torres a participé au filet de Djordje Mihailovic tôt en seconde demie et à celui de Brault-Guillard peu après son propre but.

Cette saison, le milieu offensif revendique trois réalisations et deux aides en sept parties. Le CF Montréal est invaincu à ses sept plus récents affrontements et occupe le troisième rang de l’Association de l’Est de la MLS avec 17 points. Il visitera le Charlotte FC samedi à 19 h. Le duel sera diffusé sur l’une des chaînes de TVA Sports.