La statue d’une main géante retrouvée sur la Seine

La statue d’une main géante qui flottait sur la rivière Seine à Winnipeg a été retrouvée en bon état samedi par six canoéistes et des kayakistes.

Selon Charles Burchill, qui faisait partie de l’expédition, la main, qui est plus grande et plus lourde qu’un adulte, a été renversée par la crue des eaux survenue plus tôt ce printemps. Le courant de la Seine l’avait emportée si bien qu’elle était recherchée depuis quelques jours. «Nous ne savions pas si la main avait coulé ou continuerait à flotter», a exprimé M. Burchill sur page Facebook.

La statue a finalement été trouvée en amont du pont Creek Bend, à Winnipeg. Sa découverte a été filmée par l’organisateur de cette «mission de sauvetage», Steve Lambert, qui a diffusé sa vidéo sur Twitter. Celle-ci montre les membres de l’expédition l’attacher avec de la corde entre deux canots pour la transporter et la récupérer sur la rive. La main a pu regagner sa position initiale.

Le site internet chuckycanuck.wixsite.com explique que cette main géante se trouvait depuis plusieurs années sur la propriété d’un ancien travailleur de musée sur les rives de la Seine. Elle servait de repère depuis plus de 10 ans aux gens qui pagayaient cette rivière.

Fabriquée en fibre de verre, cette statue avait plus d’un mètre de haut et comptait des couleurs différentes dans chaque section des doigts.