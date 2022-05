Les Dolphins ajoutent une arme offensive

Les Dolphins de Miami ont continué de remodeler leur attaque, lundi soir, en s’entendant sur les modalités d’un contrat avec le porteur de ballon Sony Michel.

La durée de l’entente et les termes financiers n’ont toutefois pas été dévoilés par le réseau NFL Network, qui a été le premier à annoncer la nouvelle.

Les Dolphins ont ainsi offert une arme de plus à leur quart-arrière Tua Tagovailoa. En plus de Michel, la formation de la Floride a ajouté Raheem Mostert et Chase Edmonds à son groupe de porteurs de ballon durant la saison morte, en plus de faire l’acquisition du receveur de passes Tyreek Hill, des Chiefs de Kansas City.

L’année dernière, avec les Rams de Los Angeles, l’ancien choix de premier tour (31e au total) des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2018 a participé aux 17 matchs des siens, dont sept en tant que partant. Il a porté le ballon 208 fois pour 845 verges, en plus d’inscrire quatre majeurs. Par la voie des airs, il a capté 21 ballons pour 128 verges additionnelles et un autre touché.