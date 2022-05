L’homme qui a l’audace de faire rêver

Quand un jeune homme gai, timide et sensible, fatigué de l’intimidation, décide un jour de ne plus avoir peur, ça se peut que ça explose et que ça soit coloré comme un feu d’artifice.

Inspiré par l’audace de Madonna, Nicolas Lemieux, président de GSI Musique, a décidé de s’accepter dans sa différence et de prendre sa place dans le monde. Sa fibre créatrice a alors laissé émerger les idées folles – surtout celles qui ont le potentiel de rassembler les gens.

« J’entends tellement de monde parler juste de cash. Mais t’en fais avec des bonnes idées ! Il faut essayer des choses et moi, je suis dans la démesure », admet d’emblée l’audacieux producteur culturel.

Le gars derrière le succès du film immersif Bébé symphonique, présenté au Planétarium, c’est lui. Le gars derrière Histoires sans paroles - Harmonium symphonique, bientôt à Trois-Rivières, c’est lui aussi. Montréal symphonique sur le Mont-Royal, c’était aussi sa grande idée pour le 375e anniversaire de la métropole.

L’univers de Riopelle

En 2023, il y aura une autre rencontre prometteuse entre des univers inattendus : les œuvres du peintre Riopelle et l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM).

Nicolas Lemieux carbure aux idées qui font l’événement et il a dix ans de projets avec l’OSM devant lui ; les œuvres d’envergure se bâtissent longtemps d’avance.

« Quand tout le monde te dit non, c’est là que c’est le plus l’fun ! » lance-t-il en riant.

Les projets qu’il embrasse sont à mille lieues de la facilité. Il fait se rencontrer des univers qui évoluent autrement en parallèle. Il jongle avec des équipes et des budgets gigantesques. Il risque des millions de dollars dans une industrie de plus en plus segmentée, donc qui a tendance à voir dans une lorgnette plus petite.

« Moi, j’essaie de créer des projets qui font rêver les gens, qui les emmènent ailleurs. On crée de grands artistes quand on rassemble les générations », s’exclame-t-il.

Nicolas Lemieux est un rassembleur, un gars de Québec qui rêvait de diriger les Nordiques et qui a déménagé à Montréal en peine quand l’équipe est partie au Colorado.

Il a mis sa fougue au service de la musique, avec la nostalgie de ces années où la culture était une communion. Avec deux, trois chaînes de télévision dans les années 1980, bien avant l’arrivée de la musique à la carte sur nos téléphones, un succès québécois était connu autant d’un ado que de sa grand-mère.

C’était aussi une époque où on construisait des carrières d’artistes sur le long terme.

« Aujourd’hui, on adopte et on jette très vite. On fait entrer beaucoup de nouveaux dans un très petit marché, alors on ne développe plus dans une perspective de durabilité », se désole-t-il.

C’est pour cela qu’il remet en lumière des grands artistes comme Diane Dufresne ou Harmonium. Qu’il fait évoluer leurs œuvres à travers le symphonique, pour les faire découvrir ou redécouvrir. « J’adore faire le mix des gens. Les faire se rencontrer ! »

Tournée nord-américaine

Le film Bébé symphonique, pour lequel le Planétarium a vendu 20 000 billets, et qui s’apprête à tourner dans les dômes d’Amérique du Nord, est une expérience musicale et visuelle qui représente une première incursion dans la musique classique pour 80 % des spectateurs ; bébés, jeunes parents et grands-parents réunis.

Nicolas a perdu certains de ses proches trop tôt. C’est peut-être aussi pour cela qu’il travaille sans relâche à réunir des publics et des familles, comme pour chasser les sentiments de vide et de solitude.

GSI Musique

◆ Année de fondation : 1983

◆ Fondateur : Robert Vinet

◆ Lieu du siège social : Montréal

◆ Secteur d’activité : Musique

◆ Nombre d’employés : 10

Profil de Nicolas Lemieux