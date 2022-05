Myriam Fehmiu devient la nouvelle coanimatrice de «L’Épicerie»

Myriam Fehmiu va coanimer «L’Épicerie» avec Johane Despins à compter de septembre prochain.

La nouvelle a été annoncée lundi, des semaines après que Denis Gagné, animateur du magazine depuis ses tout débuts, en 2002, eut confirmé son départ.

«Un de mes grands plaisirs dans la vie est de partager avec celles et ceux que j’aime ma gourmandise et mes découvertes, que ce soit au resto ou en cuisinant moi-même», a dit Myriam Fehmiu, dans un communiqué.

«"L'épicerie" est une référence, un service essentiel. Particulièrement dans le contexte économique actuel, l'émission nous permet de choisir de façon éclairée tant pour se nourrir que pour stimuler notre plaisir de la table», a-t-elle ajouté.

Sœur de Philippe Fehmiu, Myriam Fehmiu roule sa bosse dans les médias depuis plus de 20 ans. Elle est journaliste depuis 2010, ayant notamment animé l’émission matinale de Radio-Canada Colombie-Britannique et plusieurs rendez-vous sur les ondes d'ICI Musique. Elle a aussi été animatrice et chroniqueuse à TV5, TV5 Monde, Télé-Québec, MAtv, «Voir» et Savoir Média.

Myriam Fehmiu est la quatrième coanimatrice à «L’Épicerie» en 20 ans. Au départ, il y a 20 ans, Denis Gagné faisait équipe avec Marie-Josée Taillefer. Johane Despins a remplacé cette dernière en 2007.

La première de la nouvelle saison sera diffusée le mercredi 14 septembre, à 19 h 30, sur ICI Télé.