Protection d'une tourbière: la Ville de Lévis interpelle le ministère de l’Environnement

Préoccupée par l’expansion de carrières, gravières et sablières à proximité de la Grande plée Bleue, une des plus grandes tourbières de l’est du Canada, la Ville de Lévis demande l’intervention du ministère de l’Environnement.

Le maire Gilles Lehouillier partage les craintes d’une centaine de citoyens du chemin Saint-Roch à Lévis, inquiets du sort de cette réserve écologique de près de 15 kilomètres carrés. Il a repris à son compte, lundi, leur argumentaire contenu dans une pétition.

Visiblement mal outillée pour évaluer elle-même les impacts potentiels d’une telle exploitation, la Ville ne prend aucune chance et préfère lever un drapeau rouge.

«Les gens se disent: “S’il y a des activités en profondeur pour les carrières, est-ce que ça risque d’assécher une partie de la Grande plée Bleue?” On n’en est pas certains mais on a demandé l’intervention du ministère de l’Environnement parce qu’on n’a pas l’expertise à la Ville pour regarder ça», a indiqué le maire de Lévis lors d’une mêlée de presse.

Une «immense éponge»

«Même s’il y a une certaine distance, il reste que la Grande plée Bleue, c’est une immense éponge naturelle. Ça nous fatigue un peu. On veut en être certains. Peut-être qu’il n’y en a pas [de risques], mais on veut le savoir et on veut que le ministère de l’Environnement se penche là-dessus», a renchéri M. Lehouillier.

La règlementation municipale permet l’exploitation dans la zone visée, précise la Ville, mais la décision finale reviendra à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

Un «joyau écologique»

Plus de 150 espèces végétales, dont plusieurs plantes rares et des plantes carnivores, ont été répertoriées dans cette réserve naturelle considérée par la Ville comme un «joyau écologique». On y trouve aussi plus de 100 espèces d’oiseaux et 200 espèces d’insectes.