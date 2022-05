Ressource d’aide pour «Mamie inquiète»

Je lis rarement Le Journal, mais quand je le fais, je m’arrête d’abord sur votre pensée du jour, pour ensuite lire les messages des gens qui vous écrivent ainsi que vos réponses qui sont souvent bienveillantes et lucides. Merci d’être fidèle au poste depuis aussilongtemps.

Ce matin, entre autres, une grand-mère s’inquiétait pour l’avenir de sa petite-fille, une adolescente qui lui semblait se complaire à se dénigrer et à ne pas se trouver aussi bien, sous tous les rapports, que ses amies et ses copines de classe. J’aimerais lui faire savoir qu’il existe un site, disponible 24 heures/24 et 7 jours/7, qu’elle peut contacter pour se faire aider en composant le : 811 option 2.

C. Bélanger

Effectivement ce sont les CISSS (Centre intégré de santé et de services sociaux) qui sont responsables de ce service, et on peut leur adresser toute question concernant la vie en société.