Une saison «formative» pour les Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi ont vu leur saison prendre fin après une défaite crève-cœur de 6 à 3 face aux Remparts, lundi soir, mais pour l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, la saison a été bien formative pour son groupe.

« Avec les 68 matchs de la saison, on a fait des bonds de géant. Les trois 20 ans ont apporté un leadership incroyable dans l’équipe », a mentionné le pilote almatois à la suite de l’élimination des siens en trois matchs.

L’organisation saguenéenne possède un lot immense de choix au repêchage lors du prochain encan. Elle aura la chance de sélectionner six joueurs parmi les 27 premiers.

« Le plan est bien en place. On va continuer de faire des pas dans la bonne direction et de trouver des façons pour que l’équipe s’améliore » a commenté Jean. L’événement se déroulera les 4 et 5 juillet prochains.

Stage junior terminé

C’était un dernier tour de piste dans la LHJMQ pour les joueurs de 20 ans des Sags, soit Michaël Pellerin, -William Rouleau et Christopher Iniss. Au cours de leurs différents passages dans l’uniforme bleu et blanc, les trois hommes ont rendu de fiers services à l’équipe chicoutimienne.

« C’est difficile de partir de cette façon. J’espère avoir laissé ma marque de la bonne façon à Chicoutimi », a révélé l’attaquant William Rouleau.

Ce dernier a connu la meilleure saison de sa carrière depuis son entrée dans le circuit Courteau. Avec ses 61 points en 46 matchs, il a été le chef de file des Sags lors de la dernière campagne.

Les Sags entameront un virage avec un groupe plutôt jeune. Ce ne sera pas tout le monde qui sera de retour l’an prochain, paroles de Yanick Jean.