10 000 pièces de 2$ de contrefaçon saisies au Canada

Un homme de l'Ontario a été accusé après la découverte d'environ 10 000 fausses pièces de 2$ circulant au Canada.

Une enquête aurait été lancée à l'été 2021 après que la Monnaie royale canadienne a découvert un «problème de monnaie contrefaite en cours grâce à son processus d'échantillonnage aléatoire», a rapporté CTV News, lundi.

La GRC a déclaré avoir arrêté Daixiong He, un homme de 68 ans de Richmond Hill, qui a été accusé d'avoir mis en circulation de la fausse monnaie et de possession de fausse monnaie.

La police a déclaré que la GRC avait saisi environ 10 000 pièces de contrefaçon, mais qu’il pourrait y avoir encore de fausses pièces en circulation.

Les petits détails des pattes de l'ours ont été modifiés sur les pièces contrefaites, selon la police. Leur principal défaut caractéristique est d'avoir un «orteil fendu» sur la patte avant droite de l'ours polaire, qui ressemble à une «griffe».

«Les caractéristiques uniques des pièces de circulation canadiennes en font l'une des plus sûres au monde et ont permis d'identifier et de retirer rapidement ces pièces contrefaites de la circulation », a déclaré James Malizia, vice-président de la sécurité d'entreprise à la Monnaie royale canadienne, dans un communiqué lundi. La Monnaie royale canadienne continuera de travailler en étroite collaboration avec les institutions financières et la GRC pour assurer l'intégrité de l'approvisionnement en pièces de monnaie du Canada.»