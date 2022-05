LAMONDE, Auguste



À l'Hôpital de Montmagny, le 28 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Auguste Lamonde. Originaire de St-François, il était le fils de feu madame Julienne Paré et de feu monsieur Évariste Lamonde. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-Sud. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Michel (Louisette Pellerin), Guy (Marcella Dumont), Anne-Marie (Julien Bonneau), Anita (Arthur Chouinard), Lucien (Monique Turcotte), Gilles (Marie Marcoux), Lise (Jacques Brulotte), Denise (André Caron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, amis(es). Sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôpital de Montmagny et en particulier aux médecins qui l'ont accompagné de façon bienveillante et humaine dans ses derniers moments. Merci au personnel de la résidence Labrie-Morneau où Auguste est demeuré ces six dernières années, pour le dévouement exceptionnel et le respect. Merci à Jacques Boulet pour la qualité de son accompagnement et son écoute. Merci à Arthur d'avoir assumé le rôle de curateur pendant plus de 40 ans. Sa bonté et son ingéniosité ont rendu la vie d'Auguste plus agréable. Merci à Anita d'avoir été si attentive à son bien-être. Merci à Louisette et Michel pour l'avoir accueilli dans leur famille. Leur aide et leur patience ont contribué à l'amélioration de sa condition de vie. Depuis son accident en 1979, Auguste a eu la chance de côtoyer de nombreuses personnes qui ont cru à sa réhabilitation. Merci à tous ces gens pour leur bonté et leur professionnalisme. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny: https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ , ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9. La direction a été confiée à la