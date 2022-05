PRÉMONT, Jeannette Létourneau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er avril 2022, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée dame Jeannette Létourneau épouse de feu M. Gabriel Prémont. Elle demeurait à Sainte-Famille, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants, ses gendres et sa belle-fille: Nicole, Serge (Linda Bouchard), Yvon, Lyne (Jean-Roch Ménard), Johanne (Yves Picard), Lucie, Cécile, Sylvie, Réjean, Guylaine; ses petits-enfants et leurs conjoint(e)s: Martin (Sarah), Sophie, Christian (Julie), Jimmy (Cathy), Cyndia (Jonathan), Nathalie, Claudia (Benjamin), Jean-François (Estelle), Michaël, Jessie (Jake), Valérie (Olivier); ses 17 arrière-petits-enfants, son frère, sa sœur et ses belles-sœurs: feu André (feu Thérèse Blouin, Suzanne Pouliot), Lucien (Madeleine Langlois), feu Jean-Guy (Céline Côté), Louisette (feu Lionel Audet) feu Jeannette Prémont (feu Euclide Drouin, Roger Mercier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau: feu Roger (feu Jeannette Blouin), feu Jean-Marie (feu Antoinette Comeau, feu Abbé Raymond; de la famille et Prémont: feu Gemma (feu Charles-Henri Roberge), feu Lorraine (feu Paul-Émile Labbé), feu Marie-Paule (feu Marcel Nadeau), feu Yolande (feu Jean-Robert Hébert), feu Gaétan (feu Laurette Gagnon). La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués, ainsi que le CLSC Orléans pour les soins à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour Les Diabétiques de Québec, 979 de Bourgogne, local 180 Québec (Qc), G1W 2L4, Tél. : 418 656-6241. Des formulaires seront disponibles sur place. www.lesdiabetiquesdequebec.com