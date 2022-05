Après 20 ans d’existence, Apple retire du marché son tout dernier baladeur iPod

Avis aux intéressés, l’iPod touch, le dernier baladeur de la gamme mobile Apple, sera disponible en magasin jusqu’à épuisement des stocks.

Cet abandon marque la fin d’une longue lignée de produits mobiles qui, à l’origine, était dédiée à la musique. Avec les années, le baladeur iPod a évolué et repris le design de l’iPhone, sans toutefois le dispositif de connexion cellulaire.

La nouvelle était attendue depuis longtemps. La dernière mise à jour de l'iPod touch par Apple remonte à 2019 pour recevoir un processeur plus rapide dans un design qui n'avait pas fondamentalement changé depuis 2012.

L'iPod n'a pas joué un rôle important dans la stratégie produit d'Apple depuis longtemps et c'était de plus en plus un produit de niche destiné aux enfants et à ceux qui ne voulaient pas utiliser leurs téléphones pour des séances d'entraînement, par exemple.

Apple

Solide duo avec iTunes

À sa sortie en octobre 2001, la musique numérique était un véritable moteur pour Apple qui avait trouvé une plateforme facile à utiliser – iTunes – pour acheter de la musique à la pièce et pour stocker les fichiers MP3.

Le succès du duo iPod-iTunes fut si populaire que les utilisateurs d’ordinateurs et d’appareils Windows achetaient des baladeurs iPod et installaient la version Windows d’iTunes.

Apple avait donc trouvé la recette d'un lecteur MP3 facile à utiliser et avait fait un bon travail de marketing de ce concept auprès des clients.

Le baladeur iPod a effectivement fait d'Apple le géant de l'électronique grand public qu'il est aujourd'hui. Le petit appareil a rapidement dominé le marché des lecteurs MP3, si bien que les iPods représentaient 40% de ses revenus en 2006.

Puis, en 2007, vinrent les téléphones iPhone qui ont littéralement révolutionné le marché cellulaire. Un succès qui a été en grande partie facilité par les succès des iPod.

Mais l’iPod touch qui reprenait le design de l’iPhone se voyait cannibaliser par la popularité du téléphone intelligent maison. Depuis 2010 environ, les ventes des iPod étaient en chute libre, les gens n’avaient besoin que d’un seul appareil dans leur poche.

Apple ne perd pas grand-chose en mettant fin aux iPod touch dont les chaînes de production et toute la logistique pourront servir à l’assemblage des iPhone dont la demande ne cesse d’augmenter partout sur tous les marchés de la planète.