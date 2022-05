CÔTÉ, Madeleine Gariépy



Nous avons le regret de vous faire part du décès de Madeleine Gariépy, épouse de feu Guy Côté, à l'âge de 97 ans. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport) à la résidence Cardinal-Vachon. La famille accueillera parents et ami.e.s à la résidence funérairele jeudi 12 mai 2022 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h, le vendredi 13 mai 2022, jour des funérailles, de 9 h à 10 h 30.et suivi de la mise en terre de la dépouille au cimetière paroissial.Madeleine Gariépy laisse dans le deuil ses enfants Marc André (Louise Provencher), Jean-Pierre, Michèle (Jean-François Munger) ; ses petits-enfants Sophie (Christophe Buon), Caroline (Jean-Luc Plourde), Marianne (Salim Belkacemi), François (Anne-Marie Castonguay) ; ses arrière-petits-fils Jérémie Buon et Alexandre Plourde. Sont aussi attristé.e.s de son départ ses frères Fernand (Denise Richard) et Roland (feu Madeleine Savard) et sa sœur Cécile (feu Normand Ballaux), de même que son beau-frère Bernard Côté (Monique Mercier). Elle rejoint ses frères et sœurs déjà décédé.e.s : Raymond (feu Jacqueline Bouchard ), René (feu Jeannette Giroux, feu Jeanne-d'Arc Moisan), Thérèse, Gabrielle (feu Antoine Gosselin), Jean-Marc (feu Françoise Bouchard) et Benoit, ainsi que les sœurs décédées de la famille Côté : Gilberte (feu Benoit Laberge), Marie-Paule (feu Félix Huot), Jeannine (feu Léonce Vachon), Colette (feu Robert Fortin ), Fernande (feu François Laberge). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami.e.s. Nous voulons remercier sincèrement les personnes qui se sont occupées d'elle, à la résidence Cardinal-Vachon ou à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, en particulier la Dr Hélène Couture, pour sa délicatesse et sa disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, section Cardiologie ou section Centre des maladies du sein.