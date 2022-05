Bagarres organisées: un parc de Rimouski interdit d'accès

Un parc de Rimouski sera interdit d'accès en semaine, sur l'heure du midi, pour empêcher les bagarres qui s'y déroulent régulièrement, a indiqué la municipalité dans une motion déposée au conseil municipal lundi soir.

La problématique des bagarres au parc Lepage, à Rimouski, perdure depuis des décennies, mais la situation a dégénéré dans les dernières années. Des groupes de jeunes se donnent notamment rendez-vous au parc, via les réseaux sociaux, pour prendre part à des bagarres organisées.

Entre 150 et 300 jeunes peuvent s'y rassembler, a estimé la municipalité. Les élèves sont généralement issus des écoles Paul-Hubert, St-Jean et Langevin, situées à proximité du parc.

«Il y a des secondaire 1, secondaire 2 et secondaire 3 des trois écoles environnantes», a expliqué le conseiller municipal du district Saint-Robert, Jocelyn Pelletier. Ce ne sont donc pas seulement des adolescents plus âgés qui participent à ces batailles, mais également des plus jeunes.

Les images de ces bagarres, diffusées sur les réseaux sociaux, donnent froid dans le dos. Des armes blanches ont été saisies à plusieurs reprises par les policiers, qui interviennent souvent dans le secteur.

Récemment, un homme a même été atteint par un projectile provenant d'une arme à air comprimé.

Dans les derniers mois, la ville de Rimouski a dû faire face à une augmentation de la violence qui la force à intervenir.

L’accès au parc Lepage sera maintenant interdit de 11 :30 à 13 :30 les jours d’école.

«C’est pour donner l’occasion aux policiers de pouvoir faire des interventions aux belligérants, à ceux qui reviennent souvent», a expliqué M. Pelletier.

Le conseiller municipal a ajouté que ce n’est pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise.

«Aucun collaborateur ne souhaite la fermeture du parc. On ne veut pas en arriver là, c’est une mesure temporaire pour la sécurité de nos jeunes», a-t-il précisé.

Les parents des élèves des écoles Paul-Hubert, St-Jean et Langevin, situés à proximité du parc, ont été informés de la situation ainsi que des mesures qui entreront en vigueur.