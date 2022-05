Hausse importante du diesel: Québec exhorté d’aider les camionneurs

Les partis d’opposition pressent le gouvernement Legault d’aider les camionneurs artisans, étouffés par la hausse fulgurante du prix du diesel ces dernières semaines.

• À lire aussi: Les camionneurs et automobilistes étouffés par le prix du diesel

• À lire aussi: Le diesel plus cher que l’essence

Les membres de l’Association nationale des camionneurs artisans (ANCAI) ont manifesté hier pour dénoncer le coût du carburant, qui a presque doublé en quelques mois.

Ils réclament une révision des tarifs accordés par le ministère des Transports.

Mardi matin, le Parti québécois a proposé de compenser carrément la différence entre le montant actuel et le prix à la pompe.

«C'est une compensation ciblée aux camionneurs artisans qui va compenser la différence entre ce qu'ils obtiennent en ce moment, c'est-à-dire le prix à la rampe, c'est à peu près 1,15$, et leur réalité à la pompe, 2,20$, puis on est prêts à le mettre rétroactif au dernier mois, de manière à ce que les pertes qui sont en train, vraiment, de jeter à terre leur modèle d'affaires, soient compensées rapidement», a expliqué le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

Le PQ déposera une motion en ce sens mardi. «Sinon, ils ne pourront plus opérer», a-t-il ajouté.

La mesure concerne environ 5 200 travailleurs. La formation n’a toutefois pas pu chiffrer la somme nécessaire pour éponger cette aide d’urgence aux camionneurs.

M. St-Pierre Plamondon s’est aussi dit ouvert à revoir la tarification exigée par les taxis.

Appuis de QS et du PLQ

Sans faire de propositions concrètes, solidaires et libéraux ont aussi exhorté le gouvernement Legault à trouver une solution pour venir en aide à ces travailleurs.

«Je demande au gouvernement du Québec de s'asseoir avec ces gens-là, de trouver une manière de les compenser. Ce n'est pas à ces travailleurs, travailleuses de récolter la facture de l'augmentation vertigineuse du prix de l'essence en ce moment», a affirmé le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en évoquant le concept de «transition juste».

La cheffe libérale Dominique Anglade appelle également Québec à trouver une solution.

«On parle de personnes qui veulent gagner leur vie, on parle de personnes... quand on parle de taxi, on parle de personnes qui veulent gagner un gagne-pain. L'épicerie augmente, l'inflation augmente, et ils ne sont pas capables de joindre les deux bouts. Le gouvernement, le ministre, il a la responsabilité de trouver des solutions», dit-elle.