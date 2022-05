La Ronde rouvre ses portes le 21 mai prochain

Signe que le printemps est déjà bien amorcé, le parc d’attractions La Ronde ouvrira ses portes aux visiteurs le 21 mai prochain.

Ainsi, l’entreprise a réussi à pourvoir les 600 postes saisonniers nécessaires pour être en mesure d’opérer tout l’été.

Pour être compétitive et être en mesure de recruter des employés, La Ronde a fait deux journées de portes ouvertes, en plus d’augmenter le salaire horaire à 15$/h, soit plus que le salaire minimum.

Karina Thevenin, porte-parole de La Ronde, affirme que pour les jeunes, il est très avantageux de travailler pour le parc d’attractions.

«Passer tout l’été ici, pas juste travailler, mais ils ont des billets pour leurs amis et leur famille, ils peuvent faire des manèges aussi pendant les journées de congé», explique-t-elle.

La Ronde devra toutefois entamer un nouveau processus d’embauche à la fin de l’été alors que tous les jeunes employés retourneront à l’école.

La Ronde a non seulement profité de sa fermeture saisonnière pour recruter des employés, mais aussi pour s’assurer que toutes les attractions étaient encore sécuritaires.

«Ça commence le premier jour après la fermeture du parc à l’automne. C’est sur une base annuelle qu’on a des gens qui travaillent autant dans la structure que dans les garages. Toutes les inspections se font selon les normes en vigueur», explique Francis Girouard, directeur de l’entretien et de la construction de La Ronde.