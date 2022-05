L’armée russe avance lentement

Les troupes russes avancent lentement. Dimanche, elles ont capturé la ville de Popasna. Les combats entre l’armée russe et l’armée ukrainienne se poursuivent à Donetsk, Louhansk, Roubijné et Bilohorivka.

Selon l’Institute for the Study of War, les bataillons russes se regrouperaient à Belgorod pour empêcher une avancée de l’armée ukrainienne. Elles continueraient aussi à se masser au sud-ouest d’Izioum en vue d’une offensive dans cet axe.

De nouvelles troupes russes seraient arrivées à Donetsk, tandis que d’autres troupes russes se dirigeraient vers Slobojanske.

Des sources ukrainiennes indiquent que l’armée russe a lancé un assaut massif contre l’aciérie Azovstal à Marioupol pour tenter d’en finir avec les soldats ukrainiens qui la tiennent toujours.

En 5 minutes: sources: globalsecurity.org, interestingengineering.com, BFMTV; recherche: B.Zapirain; infographie: K.Leblanc

Discours bref

Hier, Vladimir Poutine a prononcé un discours attendu. Il n’a pas mentionné le mot Ukraine et il n’a pas non plus annoncé de mobilisation générale. Le discours n’a duré que 11 minutes.

Il a pour l’essentiel repris la propagande russe habituelle, en accusant les États-Unis d’être responsables de la situation en Ukraine, faute d’avoir donné à Moscou les garanties contre une éventuelle entrée de l’Ukraine dans l’OTAN.

Il a réitéré ses élucubrations sur la dénazification nécessaire de l’Ukraine et il a insisté sur la démilitarisation du pays.

Somme toute, selon lui, l’intervention russe en Ukraine constituait une frappe préventive.

Désescalade ?

Contrairement à ce qui était attendu, les avions Illiouchine IL-80 ne sont pas apparus dans le ciel lors de la parade, ce qui pourrait signaler une volonté de réduire les spéculations sur une escalade nucléaire.