Le Canada verse 230 millions $ en aide humanitaire pour la Syrie

Ottawa allongera 230 millions $ pour l’année à venir en aide humanitaire et en développement pour la Syrie, pays meurtri par la guerre et par la sécheresse, ainsi que dans les régions avoisinantes.

La majeure partie de cette enveloppe, soit 170 millions $, servira à pallier aux besoins fondamentaux des Syriens, soit de l’aide alimentaire, de l’eau, des services d’assainissement et d’hygiène et des services de santé.

«Les 60 millions $ restants seront consacrés à l’aide au développement dans la région», a expliqué Affaires mondiales Canada dans un communiqué mardi. Ces projets toucheront notamment au «renforcement du pouvoir des femmes et des filles» et la «promotion de l’égalité des genres».

Selon l’ONU, 9,3 millions d’enfants syriens sont proies à la faim à l’heure actuelle, un record depuis le début de la guerre civile il y a onze ans.

«Des millions d’enfants vivent toujours dans la peur, l’incertitude et le besoin en Syrie et dans les pays voisins», a déclaré, dans un communiqué diffusé dimanche, la directrice régionale de l’Unicef pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Adele Khodr.

Selon cette dernière, «la crise en Syrie est loin d’être terminée».

L’ONU déplore du même coup une baisse dans l’aide accordée par la communauté internationale aux Syriens coincés en Syrie ou dans les pays avoisinants.