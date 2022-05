Le Heat se moque des «Sixers»

Le Heat de Miami a fait taire bien des détracteurs en écrasant les 76ers de Philadelphie 120 à 85, mardi au FTX Arena, s’offrant la chance d’envoyer leurs rivaux en vacances dès jeudi.

Après avoir mordu la poussière lors des deux dernières rencontres, disputées en Pennsylvanie, l’équipe floridienne a montré ses dents en dominant les «Sixers» lors des premier et quatrième quarts.

Aucun joueur des gagnants n’a été particulièrement impressionnant, mardi, alors qu’il s’agissait d’un effort collectif de qualité. Pas moins de six joueurs ont atteint le plateau des 10 points. Jimmy Butler (23 points et neuf rebonds) et Max Strus (19 points et 10 rebonds) ont été les plus productifs sur le parquet.

Les blessures semblent commencer à rattraper Joel Embiid, qui n’a pu répliquer ses exploits des dernières rencontres avec 17 points et cinq rebonds. James Harden s’est toutefois avéré la plus grande déception des siens, n’inscrivant que 14 points en plus de 37 minutes de travail.

La série se transportera à Philadelphie, jeudi, pour la tenue du sixième match.