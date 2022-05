Le manque de logements, un frein crucial au développement de Fermont

La Ville de Fermont se retrouve avec un frein important à son développement: la pénurie de logements pour accueillir les employés des PME de la municipalité nord-côtière.

Si les grandes compagnies minières et institutions comme le centre de santé et la commission scolaire ont les moyens et les ressources pour loger leurs travailleurs, ce n’est pas le cas des PME. Déjà, en raison d’un manque de personnel important, la seule épicerie de Fermont est fermée tous les mardis, depuis 8 mois.

Le maire de Fermont, Martin Saint-Laurent, est très conscient du problème qui commence sérieusement à menacer les services à la population. «Les maisons du marché libre, il y en a quelques-unes. Elles sont extrêmement chères. Il n’y en a presque pas à vendre.»

Une lumière au bout du tunnel?

Pour améliorer la situation, la coopérative d’habitation communautaire de Fermont a vu le jour. La Ville lui cédera une vingtaine de terrains pour y construire une quarantaine de logements dans des jumelés.

L’administration municipale est en attente d’une réponse à une demande de subvention du Programme d’habitation abordable Québec du gouvernement. Selon Martin Saint-Laurent, la réalisation de ce projet est devenue un incontournable pour favoriser le recrutement de personnel.

«La commission scolaire, le centre de santé, Champion, ArcelorMittal sont capables de loger leurs travailleurs. Toutes les entreprises qui ont les moyens de loger ont moins de difficultés au recrutement parce [qu'elles], peuvent faire des annonces à la grandeur du Québec.»

«Le parc industriel est plein»

La Ville de Fermont souhaite aussi devenir plus attrayante pour les entreprises qui œuvrent auprès des compagnies minières. Étant donné le manque de territoire dans son parc industriel, le dernier boom minier a favorisé son voisin, Labrador City.

«On n’était pas nécessairement prêt et on n’avait pas de terrain préparé pour accueillir tout ça. Donc, beaucoup d’entreprises se sont installées au Labrador. Ce qu’on veut, c’est se préparer le plus possible. On sait que présentement, il y a un certain engouement. Le prix du concentré est élevé. Il y a des investissements chez les minières», a indiqué Martin Saint-Laurent.

La Ville a donc amorcé le processus d’acquisition de terres publiques près de la route 389 afin d’accueillir ces PME. «Ce serait en deux phases. S’il y a beaucoup de demandes, on a prévu le coup en ayant plusieurs terrains.»

Martin Saint-Laurent souhaite la collaboration des minières pour qu’elles incitent leurs fournisseurs à s’installer à Fermont et ainsi favoriser des retombées économiques locales.