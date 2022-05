Le Vieux-Port mise sur l’art

L’Association des gens d’affaires du Vieux-Port souhaite que la présentation de l’exposition Imagine Monet au terminal du quai 30, au Port de Québec, ainsi que le retour des spectacles à l’Agora attireront 150 000 visiteurs dans le quartier durant l’été qui vient.

« Ce sont des événements parfaits pour la relance du tourisme dans le secteur », estime le directeur de l’AGAVP, Richard Samson.

Les promoteurs de la relance de l’Agora dévoileront les spectacles qu’ils souhaitent présenter sur la scène en plein air, la semaine prochaine. On avance le chiffre d’une centaine de milliers de personnes attendues pour tous les événements.

Quant à Imagine Monet, en se fiant aux données de fréquentation des expositions Imagine Van Gogh et Imagine Picasso, en 2020 et 2021, au Centre des congrès, on pense attirer au moins 50 000 personnes.

« Ça fait rêver »

Bâti en 2020 afin de devenir un plan B pour le port en cas de trop grands achalandages, le nouveau terminal de croisière du quai 30 a depuis été utilisé uniquement pour le dépistage et la vaccination pendant la pandémie de COVID-19.

Quand le Centre des congrès est devenu non disponible pour Imagine Monet, Richard Samson a suggéré aux producteurs Guy Laforce et Paul Dupont-Hébert d’aller jeter un œil. Ils ont été séduits par le site, en particulier par le vaste hangar où ils pourront accrocher les toiles de 9 x 18 mètres sur lesquelles seront projetées en format géant plus de 200 œuvres de Claude Monet.

« Des plafonds aussi hauts et un tel dégagement, ça fait rêver. C’est un terrain de jeu parfait pour nous », a dit Guy Laforce, lors d’une visite de presse des lieux, mardi matin.

De retour chaque année ?

Pour le moment, le site n’est pas aménagé. Le montage débutera le 30 mai. Des bateaux sont encore garés dans le hangar, mais on promet que tout sera prêt pour l’ouverture de l’exposition, qui se tient du 10 juin jusqu’à la fête du Travail.

Imagine Monet devra cependant prendre une pause, du 3 au 7 août, parce que le terminal sera requis pour le passage d’un bateau de croisière.

N’empêche, vu que les bateaux accostent principalement durant l’automne en temps normal, les artisans de la série Imagine se verraient très bien s’y installer à demeure, d’autant plus que l’accès et les places de stationnement ne sont pas un enjeu dans ce secteur de la ville.

« On pourrait revenir chaque année », a proposé Paul Dupont-Hébert.