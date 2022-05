Les Flames bien contents de quitter Dallas

Les joueurs des Flames de Calgary ne peuvent pas encore dire mission accomplie, mais ils ont l’impression de s’être approchés de leur objectif, lundi soir.

En nivelant 2 à 2 la série l’opposant aux Stars de Dallas, le club albertain s’est assuré de l’avantage de la glace d’ici la fin des hostilités entre les deux clubs.

«C’est super d’avoir engrangé cette victoire et nous retournons maintenant à la maison pour jouer devant nos partisans. C’est dorénavant une série de trois parties», a exprimé Johnny Gaudreau, lors des conférences de presse qui ont suivi la victoire de 4 à 1 des siens.

L’attaquant des Flames a eu son mot à dire dans ce gain, lui qui a inscrit le deuxième but de son équipe. En troisième période, il a bénéficié d’un tir de pénalité et a glissé la rondelle entre les jambières de Jake Oettinger.

Dans le match précédent, «Johnny Hockey» avait raté une occasion en échappée et l’entraîneur-chef Darryl Sutter avait ensuite essentiellement dit que son patineur ne pouvait pas se permettre de gaspiller une telle chance.

«J’ai l’impression de bien jouer depuis le premier match. De toute évidence, les résultats n’étaient pas au rendez-vous durant le dernier match, a dit Gaudreau. J’ai raté mon échappée en fin de partie, mais ce soir [lundi], ce fut une histoire différente. J’ai trouvé le fond du filet.»

«C’est comme ça, le hockey. Je ne peux pas marquer à tous les coups, mais c’était bien de le faire et d’aider mon équipe à gagner.»

Un bon début

Pour le défenseur Rasmus Andersson, auteur du premier but des Flames, son équipe a été en mesure de l’emporter parce qu’elle a fait les choses de la bonne manière dès le début de l’affrontement.

«Je trouve que nous avons bien commencé la partie et que nous avons disputé une bonne première période, même si nous ne possédions pas l’avance après celle-ci, a indiqué le Suédois. Nous avons maintenu le cap. Nous avons obtenu un gros but en avantage numérique. Les deuxième et troisième buts ont suivi. C’était un excellent match dans son ensemble et tout a commencé par un bon début en première.»

Du côté des Stars, on a plutôt décidé de se flageller après le quatrième duel.

«Nous avons été très mauvais, a clamé l’entraîneur-chef Rick Bowness. Nous n’avons pas été bons dans notre gestion de la rondelle. Nous nous sommes trop souvent retrouvés du mauvais côté dans les trois zones. Nous avons été très lents dans notre zone défensive, c’est pourquoi ils ont pu faire circuler la rondelle autant.»

C’est d’ailleurs Oettinger qui a été la première victime de manque de détermination de ses coéquipiers. Le gardien des Stars a été testé à 53 reprises. Sans ses 50 arrêts, un sommet pour lui en carrière, la formation texane aurait été outrageusement dominée au pointage.

Le cinquième match de la série aura lieu mercredi.