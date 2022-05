Les Yankees font mal aux Blue Jays

Aaron Judge a cogné un circuit de trois points en fin de neuvième manche pour procurer une victoire de 6 à 5 aux Yankees contre les Blue Jays de Toronto.

• À lire aussi: Le gérant des Rangers insulte le stade des Yankees

Appelé à protéger une avance en fin de match pour une 14e fois, Jordan Romano (1-2) a failli pour une deuxième fois seulement. Il a cédé des buts sur balles à Jose Trevino et DJ LeMahieu avant d’effectuer un tir au goût de Judge.

Le voltigeur est ainsi devenu le premier joueur à totaliser 10 circuits cette saison dans le baseball majeur. Il a ainsi infligé un troisième revers de suite à la formation torontoise.

Crève-coeur

Ayant connu des difficultés à l’attaque récemment, les Blue Jays ont rapidement donné le ton dans ce match. Premier frappeur à affronter Luis Severino, George Springer a claqué un circuit en solo. En deuxième, Santiago Espinal en a ajouté en cognant un double de deux points.

Les Yankees sont toutefois premiers dans la section Est de l’Américaine et il ne faut jamais les compter pour battus. Ils ont démontré pourquoi en créant l’égalité avec un circuit de trois points de Giancarlo Stanton au sixième tour au bâton.

Lourdes Gurriel fils (double) et Alejandro Kirk (ballon-sacrifice) ont ensuite redonné l’avance à la troupe de Charlie Montoyo en huitième manche.

Un but sur balles soutiré en huitième a d'ailleurs permis à Vladimir Guerrero fils de croiser le marbre quelques instants plus tard. Avec une course effrénée, il a battu le relais d’Aaron Hicks de justesse au marbre.

Avec cette victoire, les Bombardiers du Bronx se sont donné une avance de cinq matchs sur les Jays. Les deux équipes se retrouveront mercredi pour le deuxième et dernier match de cette courte série au Yankee Stadium.

Les Tigers et les A’s se partagent les honneurs

Menés par un Tarik Skubal en grande forme au monticule, les Tigers de Detroit ont blanchi les Athletics d’Oakland 6 à 0 au Comerica Park. Les A’s se sont toutefois repris en remportant la deuxième partie du programme double 4 à 1 en soirée.

Dans le premier match de la journée, Skubal (2-2) n’a alloué que trois coups sûrs et autant de buts sur balles en sept manches de travail. Le droitier de 25 ans a ainsi mérité la victoire, retirant cinq frappeurs sur des prises au passage.

L’après-midi a été beaucoup plus compliqué pour Frankie Montas (2-3), qui a permis sept coups sûrs et quatre points mérités en six manches et un tiers. Il avait pourtant bien amorcé la rencontre, blanchissant les cogneurs adverses lors des quatre premières manches.

C’est Jeimer Candelario qui a porté le coup de grâce aux A’s en septième à l’aide d’un double au champ centre qui a permis à Robbie Grossman, Austin Meadows et Javier Baez de croiser le marbre chacun leur tour.

Les Athletics ont pris leur revanche en soirée grâce au brio d’Adrian Martinez (1-0), qui a blanchi ses rivaux en cinq manches et un tiers. Alex Faedo (0-1) a ajouté une première défaite à son dossier.

Il reste deux autres duels à cette série de cinq matchs, menée 2 à 1 par les A's.