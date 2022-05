Ligne d’interconnexion Appalaches-Maine: les arguments des défenseurs et opposants entendus par la Cour suprême

La Cour suprême du Maine a entendu, mardi après-midi, les arguments des défenseurs et des opposants au projet de lignes électriques qui permettraient à Hydro-Québec d’exporter son électricité vers le Massachusetts en passant par le Maine.

Pendant plus d’une heure, la juge Valerie Stanfill a entendu les avocats des 5 parties représentés, dont l’avocat du New England Clean Energy Connect (NECEC), le partenaire américain d’Hydro-Québec.

La Cour Supreme du Maine doit déterminer si le fait que le projet ait amorcé ses travaux dès le début de l’année 2021 et qu’il ait obtenu la majorité des permis nécessaires à sa construction avant que ne soit organisé le référendum rend ce dernier inconstitutionnel.

«Oui, on respecte le processus référendaire, mais ce qu’on questionne ici c’est la légalité d’une loi qui vient rétroactivement enlever des permis qui ont été octroyés à des entreprises de bonne foi», a expliqué à TVA Nouvelles le chef de l’exploitation, Hydro-Quebec Energy Services, Serge Abergel.

«C’est comme si demain vous achetez un terrain et vous construisez votre maison après avoir obtenu tous les permis de la ville et un an plus tard la ville arrive et vous dit : c’est plate, mais on vous enlève votre maison et sortez d’ici sans aucune compensation.»

La juge Stanfill a pris la cause en délibéré. Une décision pourrait être rendue d’ici le mois d’août selon M. Abergel.

En novembre, un groupe d’opposants a organisé un référendum lors duquel, 60 % des citoyens du Maine se sont prononcés contre le projet. Les travaux ont alors été mis sur pause.