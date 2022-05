Un changement de cap décisif pour les Panthers?

Les Panthers de la Floride sont encore dans le coup face aux Capitals de Washington et ils espèrent que leur victoire durement acquise lundi constituera le moment déterminant de leur confrontation de premier tour.

En dépit de leur trophée des Présidents obtenu cette saison, les joueurs de l’instructeur-chef Andrew Brunette n’ont pas du tout la vie facile contre la bande d’Alexander Ovechkin. Humiliés 6 à 1 dans le troisième affrontement, samedi, ils étaient à environ deux minutes de se retrouver en retard 3 à 1 dans la série, lundi. Cependant, Sam Reinhart a créé l’égalité en fin de troisième période et Carter Verhaeghe a enchaîné avec son deuxième filet de la soirée en prolongation pour procurer un gain de 3 à 2 aux siens et possiblement un second souffle.

«C’est très bien, je suis seulement heureux que nous ayons remporté la rencontre. Nous pouvons revenir à la maison devant nos partisans et jouer avec une égalité dans la série. C’est au meilleur de trois matchs maintenant et nous avons à nouveau l’avantage de la glace. Il s’agit du truc qui me rend le plus heureux», a commenté Verhaeghe au site des Panthers.

Par contre, si la Floride veut gagner une première ronde éliminatoire depuis 1996, elle devra compter sur la bonne forme de Sergei Bobrovsky. Ce dernier a su relever la tête après une décevante journée de travail. Certes, il a eu à effectuer seulement 14 arrêts, mardi, mais plusieurs retiendront l’échappée de Marcus Johansson avec quelques minutes au temps réglementaire. Le gardien a repoussé l’attaque, ce qui a éventuellement pavé la voie au filet égalisateur, inscrit quand le Russe se trouvait au banc.

«Compter sur lui est immense, a déclaré Reinhart. Il a été solide toute la série. Il nous donne toute la confiance nécessaire en réalisant des jeux et ce n’est pas différent ici.»

Les canons excellent en défense

Habituellement, Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov inscrivent leur nom à la feuille de pointage et se distinguent par leurs exploits en offensive. Sauf que lundi, ils ont eu à aider leur club en infériorité numérique très souvent. Les Panthers ont notamment dû écouler une double infériorité numérique et se sont défendus à court d’un homme cinq fois au total. Barkov et Huberdeau ont d’ailleurs chacun joué plus de six minutes en de telles circonstances.

L’importance des unités spéciales constitue toujours un baromètre dans une série et tous en sont conscients dans le camp floridien. Reste que le prochain match, prévu mercredi à Sunrise, pourrait être de nature très différente.

«Nous allons nous détendre et penser à la prochaine partie le plus tôt possible. Nous sommes satisfaits de retourner à domicile avec une égalité de 2 à 2. Il faut juste continuer de travailler en nous améliorant et en trouvant des façons de gagner», a résumé Barkov.