Un record pour le Souper de la jonquille

Photo courtoisie

Le 16e Souper-bénéfice de la jonquille de Québec, tenu en présentiel le 20 avril dernier sous la présidence d’honneur de François Dion, président-directeur général de Levio, a permis d’amasser un montant net de 595 000 $, un record, qui a été remis à la Société canadienne du cancer. Cette somme sera répartie dans différents projets de recherche en cours qui servent à prévenir, à soutenir et à traiter des cancers. Un Canadien sur deux aura un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Sur la photo, de gauche à droite, le comité des gouverneurs du souper 2022 : Luc Reny, Power Corporation du Canada ; Olivier Tanguay, Fondation Maurice-Tanguay ; Martin Bélanger, Telus Santé ; François Dion, Levio ; Geneviève Bouthillier, Caisse de dépôt et placement du Québec ; Denis Dubois, Desjardins ; Éric Trudel, Beneva ; Eric Jobin, iA Groupe financier et Stéphane Achard, Banque Nationale du Canada.

Pour soutenir la distribution alimentaire

Photo courtoisie

Plus de 300 personnes ont assisté récemment au souper-spaghetti organisé conjointement par les Chevaliers de Colomb conseil 10093 de Courville et conseil 2882 de Montmorency. Les profits de cette activité-bénéfice (3260 $) ont été remis au Centre communautaire Le Pivot pour l’aider à soutenir financièrement le programme de distribution alimentaire lancé il y a 8 ans auprès des familles dans le besoin du milieu. Sur la photo, de gauche à droite : Ginette Faucher, directrice générale du Pivot ; Denis Toulouse, directeur de la région 03 de la capitale nationale des Chevaliers de Colomb ; Stevens Mélançon, conseiller municipal du district de la Chute Montmorency-Seigneurial et président de l’Arrondissement Beauport ; Martine Guy, coordonnatrice à la vie communautaire au Pivot ; Jean-François Simard, député provincial de Montmorency ; Valérie Mercier, attachée politique de la députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, Caroline Desbiens, et quelques bénévoles de la distribution alimentaire. Absents sur la photo, Daniel Gilbert et Bernard Touchette, respectivement Grand Chevalier des conseils de Courville et Montmorency des Chevaliers de Colomb.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 10 mai 2012. L’ancien ministre conservateur (Transports, Infrastructure Collectivités et Affaires étrangères Lawrence Cannon (photo) est nommé ambassadeur du Canada à Paris. Il occupa cette fonction de 2012 au 30 septembre 2017. Natif de Québec, M. Cannon a aussi été député libéral au provincial de 1985 à 1994, ainsi que ministre à Québec sous Robert Bourassa.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gaétan Boucher (photo), ex-patineur de vitesse (longue piste) quadruple médaillé olympique, 64 ans... Yves Jacques, comédien et acteur né Québec, 66 ans... Sunny War Cloud, de son vrai nom, Robert Rancourt, lutteur retraité, originaire de Jonquière, 66 ans... Jean-François Renaud, propriétaire de la boutique Oclan du --Quartier Petit-Champlain à Québec... Adam Deadmarsh, avec les Nordiques en 1994-95, 47 ans... Marc Boilard, auteur, avocat, chroniqueur, polémiste et consultant, 56 ans... François L’Écuyer, comédien et acteur, 57 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 mai 2018 : Michel Brazeau (photo), 62 ans, producteur de spectacles bien connu à Québec... 2020 : Betty Wright, 66 ans, chanteuse américaine dans les années 1970... 2017 : Ted Hibberd, 91 ans, membre de l’équipe canadienne de hockey (Royal Canadian Air Force Flyers) médaillée d’or aux Jeux olympiques d’hiver de 1948... 2016 : Steve Smith, 26 ans, champion canadien de vélo de montagne... 2012 : Carroll Shelby, 89 ans, constructeur automobile... 2010 : Marcel Bédard, 68 ans, le comptable du « Groupe des six » fondateurs des Nordiques...