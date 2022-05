Une performance inspirante

Les ténors du CF Montréal ont, encore une fois, grandement contribué à la victoire de l’équipe au compte de 4 à 1 contre Orlando SC, samedi dernier, au Stade Saputo. Si les Djordje Mihailovic et Joaquín Torres ont trouvé le fond du filet, l’apport offensif est également venu de la part de joueurs un peu plus insoupçonnés.

C’est le défenseur central Joel Waterman qui a ouvert la marque à la 21e minute et qui a ainsi donné les devants au CF Montréal. En fait, la contribution est venue de la part des trois défenseurs centraux, en Waterman, Rudy Camacho et Kamal Miller. Ils ont été une des sources offensives de l’équipe, mais ils ont également été solides en défensive, réglant de nombreuses petites erreurs qu’ils faisaient par le passé.

Et cette solidité en défensive, c’est la priorité. La contribution offensive, elle, est le glaçage sur le gâteau.

Un peu de stress

Malgré une nette domination du CF Montréal, les hommes de Wilfried Nancy ont tout de même vécu un certain stress dans cette rencontre.

En effet, avec une avance de 2 à 0 en deuxième demie, le club montréalais a vu son rival inscrire un but à la 72e minute de jeu. Lors des 10 minutes suivantes, les joueurs ont joué avec un peu plus de nervosité jusqu’au but libérateur de Torres à la 81e minute.

Hormis cette petite période, le CF Montréal a dominé son rival, non seulement dans la catégorie des buts, mais également dans les autres catégories statistiques.

Une contre-attaque classique

Il faut donner le crédit aux joueurs qui ont exécuté à la perfection certaines phases de jeu. Prenez, par exemple, le deuxième but de l’équipe, celui de Mihailovic. Le CF Montréal a orchestré une contre-attaque classique, dans le sens où tous les éléments étaient présents : anticipation, interception, avancer rapidement avec le ballon vers le but adverse, les autres joueurs qui suivent le jeu, bonne technique, bonnes décisions et superbe exécution.

Voilà toutes les clés d’une bonne contre-attaque pour tirer avantage de la désorganisation de l’adversaire. Il s’agissait d’un superbe but avec une exécution parfaite.

Mathieu Choinière s’est également démarqué lors de ce match. Même s’il est capable de jouer sur les côtés, sa position naturelle demeure en plein milieu. Mais il donne une autre option pour Wilfried Nancy. C’est important d’avoir des joueurs polyvalents.

D’un autre côté, et malheureusement, encore une autre fois, celui qui doit encore en donner plus est Lassi Lappalainen. Je vais être constant, car ce n’est pas la première fois que je mentionne cela, mais il n’a eu aucune efficacité, même s’il était un peu plus présent que d’habitude.

Mais au final, cette victoire permet à l’équipe de continuer sa séquence de sept matchs sans défaite.

Et elle servira de coussin de sécurité en cas d’une potentielle série d’insuccès.

La MLS paraît bien

Un petit mot sur les Sounders de Seattle, qui ont remporté la Ligue des champions de la CONCACAF. Cette équipe est vraiment un des grands succès de la MLS et elle devrait être prise en exemple par plusieurs en raison de ses performances constantes année après année.