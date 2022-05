4 ans après la mort d’Hugo St-Onge : Cri du cœur pour plus d’effectifs ambulanciers à Lévis

Quatre ans après le décès de l’ambulancier Hugo St-Onge, sa famille est d’avis que la desserte ambulancière est encore largement insuffisante, à Lévis. Avec des citoyens et des gens d’affaires, elle a lancé un cri du cœur, mercredi, pour qu’il y ait plus d’effectifs.

Le comité citoyen et du monde des affaires de Lévis, appuyé par la Chambre de commerce de Lévis et des paramécies, ont annoncé le lancement d’une pétition pour faire de cette question un enjeu électoral.

Ils réclament une desserte ambulancière comparable aux villes de taille similaire par l’ajout d’au moins une ambulance.

Johanne Lapointe, la mère d’Hugo St-Songe, cet ambulancier de 24 ans mort le 27 décembre 2017 en attendant l’ambulance, a regretté que trop peu a été fait depuis ce temps pour bonifier la desserte ambulancière.

La mort de Monique Labrecque en mai 2020, une femme de Lévis qui a succombé à un arrêt cardiorespiratoire après avoir attendu près d’une heure pour recevoir des soins, lui a «brisé le coeur».

Elle réclame que les dernières volontés de son fils — qui avait dénoncé le manque d’effectifs ambulanciers un mois avant son décès — de même que les conclusions de la coroner dans son dossier soient respectées.

«Quatre ans et demi plus tard, deux morts plus tard, je pense qu’il est temps d’agir», a lancé la dame.

Le regroupement a reçu l’appui du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui a d’ailleurs signé la pétition sur place.

«Juste vous rappeler que dans les deux dernières années, 4200 nouveaux citoyens se sont installés à Lévis. C’est 1000 nouveaux citoyens minimalement par année au cours des 10 dernières années. Pendant ce temps-là, aucune amélioration. On ne peut plus rester comme ça. Il y a le double d’ambulances dans les villes comparables, imaginez-vous», a-t-il soutenu.

Après la mort d’Hugo St-Onge, le CISSS de Chaudière-Appalaches a procédé à l’ajout de 168 heures de service par semaine sur le territoire de Lévis. Une nouvelle bonification de 16 heures a été ajoutée en 2018.

