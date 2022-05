FORTIN, Jeannette Bouffard



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 25 avril 2022, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédée entourée de sa famille, madame Jeannette Bouffard, épouse de feu monsieur Jean-Marie Fortin. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Bouffard et de feu dame Gratia Roy. Elle demeurait à la Résidence Habitation Mgr Deschênes à Montmagny mais a vécu la majeure partie de sa vie à Berthier-Sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale jeudi 12 mai 2022 de 19h à 21h et vendredi jour des funérailles à compter de 9h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Madeleine Breton), Lise (Raymond Dion), Réjean (Lise Lamontagne), France (Francine Simard), Germain (Danielle Corriveau), Marie (Fernand Corriveau), Sylvie, Sylvain (Claire Morency), Line (feu Jacques Laliberté), Danielle (feu Serge Parker); ses petits-enfants: André, Gilles et Gaétan Fortin, Nancy, Josée et Luc Dion, Bernard, Marianne, Emilie et Maude Fortin, François, Caroline, Andrée-Anne et Stéphanie Fortin, feu Jean-Philippe et Véronique Fortin, Dominique et Julie Corriveau, Benoît, Julie et Camille Morency Fortin, Marie-André Fortin Laliberté, Frédéric et Mathieu Pelletier, Olivier, Marie et Jean Moreau; ses 55 arrière-petits- enfants et ses 2 arrière-arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Lucette et Paulette, ses belles-sœurs: Irène, Marie-Paule et Colombe ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères et sœurs, ainsi que plusieurs membres des familles Bouffard et Fortin. La famille tient à remercier le personnel de la Co-op de services à domicile, de la Résidence Mgr Deschênes et la Maison d'Hélène de Montmagny pour leur accueil et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9. La direction a été confiée à