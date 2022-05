DROUIN, Olivette Audet



À son domicile, le 23 avril 2022, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédée dame Olivette Audet, épouse de feu Jean-Louis Drouin. Elle demeurait à Saints-Anges. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Christiane (Bruno Perreault), Dolorès (Benoît Perreault), feu Michel (Lucie Marceau) et Hugues (Maryse Boulet); ses petits-enfants: Vanessa et Andréanne Perreault, Roxanne, Guillaume et Fabienne Perreault, Antoine, Marie-Michèle, Laurence et Jean-Christophe Drouin, Vincent et Francis Drouin; ses arrière-petits-enfants: Nolan, Félix, Liam, Tristan, Clarence et Edouard. Elle était la sœur de Gérard (Louisette Giguère), Gilberte (feu Léonard Lamarre), Fernand (Huguette Audet), feu Rachelle (feu Arthur Moore), Jeanne, Françoise (Paul Perreault), Hélène (Roger Patoine), Marcelle (feu Charles Langlois), feu André (Aline Forgues) et Pierre. Elle était la belle-sœur de André (Yolande Boily) et Jacques (Charlotte Brochu). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi, le 12 mai de 19 h à 21 h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.