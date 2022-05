GOUPIL, Jean-Yves



À son domicile, le 19 avril 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Jean-Yves Goupil, fils de feu M. Cyrille Goupil et de feu dame Clémence Lavoie. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 13h50.et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency.Il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Suzanne (feu Alphonse Maheux), Marcel (Nicole Drolet), Myrtha (René Renaud), Raynald (Louise Vézina), Yvon (feu Anne-Marie Godin), Gilles (Gail Kelegher), Thérèse (Richard Martel), feu Serge (Diane Gagnon), Sylvie (Marcel Ginchereau), Gaétane; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre Jeannine, Clément, Gaston (Mirelle Coderre), Jacques (Rollande Jacques), Nicole et Michel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca