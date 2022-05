Air Transat: nouveau vol entre Québec et Londres

Le transporteur Air Transat ajoute une deuxième liaison sans escale de Québec vers l’Europe avec un vol direct jusqu’à Londres.

Air Transat est fière d’avoir exploité aujourd’hui le tout premier vol de son histoire entre Québec et Londres (TS492). Cette liaison exclusive sera offerte sur une base hebdomadaire, soit les mercredis au départ de Québec et les jeudis au départ de Londres-Gatwick, jusqu’à la fin du mois de septembre.

Avec ce nouveau vol vers Londres, Air Transat devient le seul transporteur à offrir à ses voyageurs de Québec une deuxième liaison directe vers l'Europe, après Paris.

Avec la fin de la pandémie, le président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) pousse enfin un soupir de soulagement devant cette relance. «On voit le nombre de passagers monter de façon exponentielle. Les gens ont envie de voyager et je pense qu’ils vont se permettre plusieurs voyages parce qu’ils ont souffert comme nous», a expliqué Stéphane Poirier.

Ce dernier invite les citoyens de la région à répondre positivement à cette offre afin de maintenir les vols dans le futur.

«Si les gens de Québec montrent aux transporteurs qu’ils ont eu raison de nous faire confiance, en prenant les vols de Québec, c’est sûr que ça va fonctionner», a ajouté M. Poirier.

«On reprend une certaine normalité et on est fier de pouvoir y participer», a déclaré Joseph Adamo, chef de la direction ventes et marketing chez Transat.

Les passagers feront ces voyages à bord des appareils de nouvelle génération Airbus A321neoLR. Plus vert et moins bruyant, la cabine offre aussi plus d’espace personnel et un écran de divertissement plus large.

«Le Royaume-Uni est un marché d’importance, et l’arrivée de touristes britanniques directement dans la capitale engendrera des retombées économiques et touristiques additionnelles», a terminé Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat a été sacrée meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax.

À l’approche de la période estivale, de nouveaux vols directs ont aussi été annoncés récemment par Air Canada de Québec vers Calgary et Vancouver.