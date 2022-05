Bianca Andreescu poursuit ses succès à Rome

Bianca Andreescu a poursuivi son parcours au tournoi de tennis de Rome en triomphant de l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz en seizième de finale, mercredi.

• À lire aussi: Québec retrouve ses meilleures raquettes

• À lire aussi: Félix Auger-Aliassime passe en huitième de finale à Rome

La Canadienne l’a emporté en deux manches de 6-3 et 7-6(4). Ce match a duré un peu plus de 90 minutes.

Andreescu, 90e joueuse au classement de la WTA, a réussi à prendre le service de sa rivale à quatre reprises en autant d’occasions de bris. Elle a aussi sauvé neuf des 12 balles de bris que la 51e athlète sur l’échiquier mondial s’était offertes.

En possession des balles, l’Ontarienne de 21 ans a mis en jeu 61 % de ses premières balles et remporté 67 % des échanges disputés sur celles-ci. Elle a réussi un as et commis trois doubles fautes.

La veille, Andreescu avait bénéficié de l’abandon de la Britannique Emma Raducanu en deuxième manche de leur affrontement. En huitième de finale, elle a rendez-vous avec la Croate Petra Martic.

La représentante de l’unifolié n’a pas franchi cette étape d’un tournoi depuis l’événement de Strasbourg en mai 2021.