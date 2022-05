Record de chaleur battu: ça chauffe déjà à Québec

Les Québécois ont un sérieux avant-goût de l’été avec la vague de chaleur qui traverse actuellement la province. Déjà, un record de chaleur a été battu mercredi, à Québec, et d’autres pourraient bien être fracassés dans les prochains jours.

Le mercure a atteint 28 °C dans la capitale mercredi, selon MétéoMédia, battant l’ancien record de 1971, où il avait fait 26,7 °C un 11 mai. Et ce n’est pas fini. De nouveaux sommets pourraient également être atteints vendredi et samedi.

Le 13 mai 1992 et le 14 mai 1961 ont été les plus chauds jamais enregistrés dans la région de Québec alors qu’on affichait respectivement 28,8 °C et 28,3 °C.

Mais voilà que ces deux records pourraient être battus la même année, d’après le météorologue d’Environnement Canada André Cantin. Une situation qui se reflète un peu partout dans la province.

« C’est vraiment inhabituel à ce temps-ci de l’année, presque du jamais vu. On s’attend à atteindre entre 28 et 30 °C vendredi et samedi. Ce genre de température ne survient pas avant la fin juin habituellement », explique-t-il.

La normale de saison à ce temps-ci de l’année est d’environ 17 °C, habituellement. Précisons toutefois qu’on ne peut pas parler de canicule à Québec puisqu’il faudrait pour cela que le mercure atteigne les 30 °C trois jours de suite.

En quête de fraîcheur

Certains Centres de services scolaires de la région iront jusqu’à favoriser l’enseignement en extérieur lorsque ce sera possible pour s’assurer du bien-être des élèves.

Mais malgré la chaleur étouffante attendue, la Ville de Québec ne prévoit pas devancer l’ouverture de ses jeux d’eau, comme l’a annoncé la mairesse Valérie Plante dans la métropole. Celle-ci devrait toutefois se faire dans les prochains jours.

« Ça va être une ouverture graduelle, comme prévu, à la mi-mai. Donc, probablement à partir de la semaine prochaine. Pour les piscines extérieures, [elles ouvriront entre] le 10 et le 23 juin », indique le porte-parole David O’Brien.

Une situation qui a surpris des citoyens rencontrés par Le Journal sur l’avenue Cartier, mercredi, qui profitaient d’une de leurs premières sorties de l’année sur une terrasse. « J’espérais que ça ouvrirait plus tôt, a lancé Yosr Derouich. Je vais rester au travail plus longtemps pour rester au frais, alors. »

« Je n’ai pas encore installé mon air climatisé, alors je vais espérer que la piscine de ma tante sera prête », s’est exclamée de son côté Andréanne Lepage.

Attention aux noyades

La Société de sauvetage a profité de la première vague de chaleur de l’année pour rappeler aux baigneurs d’être prudents près des cours d’eau ou des piscines.

L’an dernier, l’organisation a recensé 81 noyades dans la province et 95 l’année précédente. En 2022, déjà 8 personnes ont perdu la vie de cette façon.

« On ne le répétera jamais assez. Sur les cours d’eau, portez votre veste de flottaison ! Et une personne sur deux qui se noie est seule, alors c’est important d’être toujours accompagné », souligne le directeur général de la Société de sauvetage.

Les prévisions des prochains jours

Jeudi

Maximum : 29 °C

Minimum : 12 °C

Vendredi

Maximum : 30 °C

Minimum : 16 °C

Record : 28,8 °C

Samedi

Maximum : 31 °C

Minimum : 15 °C

Record : 28,3 °C

Dimanche

Maximum : 22 °C

Minimum : 15 °C

Normales de saison

Maximum : 17 °C

Minimum : 5 °C

Sources : MétéoMédia et Société de sauvetage

Noyades en date du 11 mai

2018 : 8

2019 : 9

2020 : 13

2021 : 12

2022 : 8