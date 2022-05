C’est aujourd’hui Le Grand McDon

Pour une 28e année, la grande campagne de soutien pour les enfants malades et leur famille dans le besoin se tient aujourd’hui dans tous les restaurants McDonald participants à travers le Canada afin de soutenir L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald® (OMRM®) à l’échelle locale ainsi que d’autres organismes de bienfaisance locaux venant en aide aux enfants malades. La famille Girard-Lavoie (photo) de Mashteuiatsh (à 300 km de Québec) a pu séjourner 131 nuits au Manoir Ronald McDonald de Québec en toute quiétude et au chevet de leur petit Almarik qui a dû subir, dès sa naissance, plusieurs traitements et des opérations importantes. Au Québec, 2400 familles comme la famille Girard-Lavoie ont reçu du soutien des programmes de l’OMRM. Malheureusement, la demande pour les services de l’OMRM demeure plus grande que ce qu’elle peut offrir, ce qui rend des initiatives comme le Grand McDon essentielles à la mission de l’OMRM de venir en aide aux familles qui vivent des moments difficiles. Avec un Manoir Ronald McDonald à Québec, l’OMRM de Québec vient en aide à plus de 800 familles provenant de plus de 260 collectivités dans une année moyenne.

Vitrerie Global a 20 ans

Fondée en 2002 par des actionnaires provenant du département commercial de Vitrerie Lévis, Vitrerie Global s’est rapidement taillé une place de choix dans l’industrie verrière de la région de Québec. Depuis 2006, leur expertise en verrerie est au service des propriétaires de maison désirant rénover leur salle de bain, leur offrant un vaste choix de couleurs, dimensions, et textures pour créer sur mesure la douche en verre de leurs rêves. Forte d’une solide réputation et d’une grande notoriété, tant du côté commercial que résidentiel, Vitrerie Global, membre de l’APCHQ et de l’ACQ, en plus d’être recommandé CAA Québec, se targue d’être le partenaire de choix de tous les projets de verre de la grande région de Québec et Lévis. Pour souligner ses 20 ans, Vitrerie Global a récemment inauguré sa boutique en ligne. https://vitrerieglobal.ca/. Sur la photo, Marc Pelletier, président de Vitrerie Global.

En souvenir

11 mai 1972. Les Bruins de Boston remportent la Coupe Stanley disposant en 6 matchs des Rangers de NY au Madison Square Garden. Lors de ce match, une victoire de 3-0, le gardien Gerry Cheevers a décroché le jeu blanc, le défenseur Bobby Orr a marqué le premier but (celui de la victoire) et l’attaquant Wayne Cashman les deux autres. Orr (photo) devient le 4e joueur à marquer deux buts gagnants de la Coupe au cours de sa carrière dans la LNH.

Anniversaires

Annie Laliberté (photo), directrice générale et copropriétaire de Beauport Hyundai, directrice générale/associée Genesis de Québec... Patrick Gosselin, président de Force G Communications... Brad Marchand, attaquant des Bruins de Boston de la LNH, 34 ans... Ima, chanteuse québécoise, 44 ans... Laetitia Casta, actrice française et mannequin, 44 ans... Pascal Dufresne, entraîneur-chef de l’équipe de hockey féminin des Titans du cégep Limoilou, 48 ans... Dany Dubé, instructeur, analyste et chroniqueur de hockey, 61 ans...

Disparus

Le 11 mai 2021 : Serge Bouchard (photo de gauche), 73 ans, écrivain, anthropologue et animateur bien connu... 2021 : Rosaire Pelletier (photo de droite), 92 ans, ex-journaliste et ex-correspondant parlementaire de Radio-Canada à l’Assemblée nationale... 2021 : Bernard Lachance, 46 ans, auteur-compositeur-interprète québécois... 2020 : Jean Nichol, 76 ans, de son vrai nom Louis Simoneau, chanteur, parolier et interprète québécois (Oh Lady Mary)... 2020 : Jerry Stiller, 92 ans, acteur et père de l’acteur Ben Stiller...