Chefferie conservatrice: un deuxième débat plus concret et décontracté

À mi-parcours, le deuxième débat à la chefferie conservatrice – et le premier officiellement organisé par le Parti conservateur du Canada (PCC), organisé à Edmonton – s’avère plus concret et décontracté que le premier, alors que les six candidats ont la chance d’articuler plus clairement leur vision du pays et du parti.

Après une série de questions touchant à l’économie et sur la guerre en Ukraine, le modérateur Tom Clark, journaliste vétéran de la télévision anglo-canadienne, a lancé la question de l’avortement.

Saisissant la balle au bond, Jean Charest, ouvertement pro-choix, a profité du segment pour accuser son rival Pierre Poilièvre de ne pas avoir de position claire sur le sujet. Cela a valu à l’ancien premier ministre du Québec des huées, malgré l’interdiction formelle de perturber le cours du débat.

Contrairement aux autres, M. Poilièvre n’a pas révélé son opinion personnelle sur l’avortement. Il a cependant martelé que le Canada ne rouvrirait pas le dossier s’il accède au pouvoir.

Ce débat an anglais est la première occasion pour le maire de Brampton et ancien chef du parti conservateur ontarien, Patrick Brown, de se faire connaître à l’extérieur de sa province natale, lui qui avait évité de participer au débat à Ottawa la semaine dernière.

M. Brown a profité de son temps pour lancer des attaques peu subtiles à l’endroit de M. Poilièvre, dont il a sous-entendu que l’élection était impossible en raison de sa rhétorique.

«Nous avons perdu trois élections de suite, et nous avons oublié comment gagner dans les secteurs comme les banlieues et le GTA (Grande région de Toronto), où je me fais élire», a fait valoir M. Brown.

Il a aussi été le seul à suggérer que le Canada devrait faire son possible pour établir une zone d’exclusion aérienne en Ukraine, qui aurait pour effet d’interdire l’espace aérien aux avions russes et forcer les armées alliées à les détruire.