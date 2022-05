Deux fois moins d’enfants disparus

Les corps policiers ont enregistré, cette année, deux fois moins de signalements d’enfants disparus au Québec qu’il y a 5 ans.

Le rapport annuel de la GRC affiche une quatrième baisse consécutive des disparitions d’enfants sur notre territoire. Ce nombre est passé de 7056 il y a cinq ans à 3456 en 2021.

Il est à noter qu’au pays, 67 % des jeunes ont été retrouvés dans les premières heures suivant le signalement alors que 92 % d’entre eux ont été repérés dans la première semaine.

Pour la directrice générale du Réseau Enfants-Retour, le seul organisme à but non lucratif du Québec qui accompagne les proches d’un enfant porté disparu, Pina Arcamone, ces statistiques sont encourageantes, bien qu’elles demeurent insuffisantes.

« On s’entend pour dire que 3000 disparitions, ça reste 3000 de trop. Le combat est loin d’être terminé, on doit miser sur l’importance d’éduquer nos jeunes », souligne Mme Arcamone.

Photo courtoisie

Selon elle, cette chute s’explique par une plus grande prise de conscience de la population face à cet enjeu. Il y a aussi la pandémie, qui a entraîné la fermeture des écoles, le confinement et le télétravail.

Dans l’espoir de maintenir cette diminution, le Réseau Enfants-Retour organise une campagne de sensibilisation dans les écoles, les centres communautaires et les garderies qui vise à mieux « outiller » les parents et leurs plus petits.

Des cas non résolus

Dans le cadre du Mois des enfants disparus en mai, l’organisme braquera ses projecteurs sur un dossier de disparition non résolu au Québec, par l’entremise des réseaux sociaux. « On demande aux gens de partager les avis d’enlèvement et de laisser un message d’empathie aux familles qui attendent toujours un dénouement », précise la directrice générale.

Après avoir accumulé plus de 25 000 $ l’an dernier pour venir en aide aux familles dans le besoin, le Réseau Enfants-Retour tentera cette année de récolter une somme de 10 000 $ qui sera redistribuée.

« On veut faire du bruit pour retrouver les enfants disparus, mais aussi pour protéger nos jeunes des malfaisants ».

Sentiment de culpabilité

La plupart des familles n’abandonnent jamais, même des décennies après une disparition. C’est le cas d’Adolphe Carrier, dont la petite sœur Diane s’est volatilisée en 1963 à l’âge de 6 ans.

Le vendredi 27 septembre 1963 à l’heure du souper, Adolphe Carrier, âgé de sept ans, revient d’une soirée au parc avec des amis. À son arrivée à la maison dans le Vieux-Port de Québec, sa mère lui demande où est passée sa petite sœur, qui était partie le chercher.

Inquiet, le garçon retourne rapidement à l’extérieur pour tenter de la retrouver. Près de 60 ans plus tard, il cherche toujours Diane.

« Le plus dur, même encore aujourd’hui, c’est la confiance. Quand tu te fais dire que t’es un bon à rien toute ton enfance par ton père, à un moment donné, c’est sûr que ça te rentre dans la tête », admet Adolphe Carrier.

Pour mettre un baume sur ce sentiment de culpabilité qui l’habite depuis si longtemps, celui qui est aujourd’hui résident de La Doré, au Lac-Saint-Jean, souhaite que les gens prennent un petit moment pour analyser l’apparence physique de sa sœur, au cas où ils connaîtraient une femme aux allures semblables.

« Ça prend juste une personne pour faire la différence », rappelle-t-il.

Un conseil facile à retenir

Le Réseau Enfants-Retour propose une astuce facile à suivre pour les familles. Pina Arcamone recommande aux parents d’instaurer un système de mot de passe avec les adultes fiables de leur entourage.

De cette façon, le jeune pourra demander le code secret à l’individu qui essaie de s’approcher, et s’il est incapable de répondre correctement, l’enfant comprendra qu’il doit s’éloigner le plus rapidement possible.

M. Carrier croit que des petits gestes peuvent faire la différence, ajoutant du même souffle que malheureusement, ce genre de drame « n’arrive pas juste aux autres ».

EN FORTE BAISSE

Nombre d’enfants portés disparus au Québec

2017 : 7025

2018 : 5927

2019 : 5805

2020 : 3831

2021 : 3456

Des jeunes retrouvés rapidement

59 % des disparitions impliquent des filles

67 % des enfants sont retrouvés dans les premières heures, 92 % dans la première semaine

Près de 80 % des disparitions impliquent des enfants en fugue

Source: Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN)