Étalement urbain: des arguments de la CAQ «populistes» et «fallacieux», selon Bruno Marchand

À l'aube du plus grand rassemblement des Villes du Québec, le maire de Québec a mis la table sur les demandes des municipalités pour freiner l'étalement urbain en affirmant que le gouvernement utilise des arguments «populistes» et «fallacieux» sur la question.

Bruno Marchand s'est fait le porte-parole des municipalités qui se réunissent en congrès ces jours-ci à Québec pour les Assises annuelles de l'UMQ. Il a aussi affirmé que les préoccupations portées par les Villes sur la lutte aux changements climatiques et sur l'ajout de logements sont partagées par les citoyens.

Visant «certains ministre» dont le ministre des Transports, François Bonnardel, il a souligné que selon lui, le gouvernement ne comprend pas bien la problématique de l'étalement urbain. «Quand on nous dit que [la densification] est une mode, quand on nous dit : on est qui pour dire aux gens où habiter», et surtout quand on confond occupation du territoire et densification, il y a quelque chose qui est important et que les gens voient [clairement]. On ne peut pas aller dans ce discours populiste-là, qui est vraiment dangereux.»

Il a répété que l'étalement urbain provoqué notamment par la construction de nouvelles routes qui amènent les gens à s'établir loin de leur lieu de travail est très différent de l'occupation du territoire par les gens qui y habitent et y travaillent.

Densification

«Quand on dit : «la densification ça égale tous vivre à Montréal ou à Québec», c'est très, très mal comprendre l'enjeu. [...] La densification, c'est pas en opposé avec l'occupation du territoire. Quand j'entends le gouvernement nous servir cet argument-là, je pense que c'est fallacieux.»

M. Marchand accueille les Assise de l'UMQ dans sa ville. Très préoccupés par les changements climatiques, les maires demanderont au gouvernement des outils supplémentaires pour les appuyer dans la lutte, mais aussi des logements supplémentaires pour favoriser la densification des Villes, a fait valoir le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui a évoqué les résultats d'une étude de 2019 qui chiffre à 4 milliards $ les besoins financiers municipaux pour l'adaptation aux changements climatiques.

Moratoire autoroutier

Le comité consultatif sur les changements climatiques a d'ailleurs proposé plusieurs pistes de solutions, cette semaines, pour ce faire. Parmi ses recommandations, un moratoire contre l'ajout de nouvelles autoroutes.

Bruno Marchand s'est prononcé en faveur d'un tel moratoire. «Il y a des experts qui nous disent qu'on devrait avoir un moratoire le temps de bien réfléchir les choses, pourquoi pas.»

Refusant toujours de se prononcer en faveur ou non d'un troisième lien, dans ce contexte, M. Marchand a affirmé que ça ne remet «pas complètement» en question le projet, «mais ça va dans le sens de cette idée que : comment on fait pour le qualifier de vert? Quel est son impact en termes d'émissions de GES dans sa construction?»

