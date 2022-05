Hébergement et soins à domicile: le Québec se dirige vers un mur

Québec ne parvient pas présentement à assurer les services requis pour les aînés en grande perte d’autonomie, qu’ils soient en CHSLD ou à domicile, déplore un rapport de la Vérificatrice générale. Sans un coup de barre, le vieillissement de la population viendra empirer la situation.

• À lire aussi: Équipement de protection pendant la pandémie: Québec a agi avec plus d’un mois de retard

Le ministère de la Santé a établi en 2006 qu’une moyenne de 1 962 heures par année est nécessaire pour répondre aux besoins de cette clientèle.

Pourtant, en 2020-2021, seules 692 heures ont été fournies, dont seulement 288 en soins directs.

Et 2020-2021 constituait une meilleure année que les précédentes, le nombre d’heures fournies ayant plus que doublé depuis 2015-2016.

Plus étonnant, Québec n’a pas évalué ses besoins pour les soins d’hébergement des aînés pendant près de 15 ans, note la VG.

« Il n’a pas non plus défini comment il réorganiserait et financerait les soins de longue durée dans le contexte du virage vers le soutien à domicile, écrit-elle dans son communiqué. Enfin, si l’offre de services n’est pas bonifiée, les aînés en grande perte d’autonomie n’auront pas tous accès à des soins de longue durée publics dans les prochaines années ni à une intensité de services suffisante. »

Plus de détails suivront...