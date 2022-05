Les hypocrites du mouvement antiavortement

Mes parents n’ont eu que deux enfants : ma sœur et moi.

À l’époque (je parle de la fin des années 1950 pour ma sœur et du début des années 1960 pour moi), ce n’était pas très courant chez les catholiques francophones.

Les couples avaient plutôt tendance à avoir trois ou quatre enfants. Quand ce n’était pas cinq.

Déçu de voir que le couple Martineau, qui demeurait en face de son église, ne faisait pas sa juste part pour remplir le Québec de futurs petits anges, le curé a un jour traversé le boulevard LaSalle, à Verdun, pour réprimander mon père.

« Vous empêchez la famille », lui a-t-il dit. (En bon français : « Vous ne faites pas assez d’enfants. »)

Mon père l’a regardé droit dans les yeux et lui a dit : « Je te dis-tu quoi faire dans ton église, toi ? Alors, ne viens pas me dire quoi faire dans ma maison ! »

Ce jour-là, mon père est devenu mon héros.

LA GUERRE DES CULS BÉNIS

On aurait le goût de dire la même chose aux républicains qui, depuis des décennies, font des pieds et des mains pour recriminaliser l’avortement.

« Pouvez-vous vous mêler de vos affaires ? Ce n’est pas vous qui ne cessez de répéter que l’État est trop puissant et trop présent dans la vie des citoyens américains ? Alors qu’est-ce que vous faites sous leur lit, à regarder qui et comment ils baisent ? »

Bientôt, si ça continue, ces culs bénis (qui, selon le site Politico, auraient réussi à mettre la Cour suprême de leur bord) vont essayer d’interdire les cours d’éducation sexuelle ou de recriminaliser l’homosexualité, comme dans « le bon vieux temps » où les garde-robes ne servaient pas qu’à ranger nos manteaux d’hiver.

Pourquoi s’arrêter là, les amis ?

Pourquoi ne pas interdire la masturbation ?

Après tout, vous imaginez combien d’enfants de plus il y aurait dans les parcs ou sur les genoux de certains prêtres si des millions de spermatozoïdes ne finissaient pas chaque jour au fond d’un Kleenex ?

Ou sur le plafond d’une toilette ?

Comme disait l’humoriste Bill Maher : « Pour les républicains, la vie ne commence pas à la conception, mais à l’érection ! »

UNE HONTE

Mais on ne perd rien pour attendre...

Je vous parie 100 $ US que bientôt, on découvrira qu’un des ténors du mouvement antiavortement a payé une « faiseuse d’anges » pour qu’elle « règle » le problème de sa fille de 17 ans.

C’est écrit dans le ciel.

L’avortement, ce n’est bon pour personne... sauf pour ma fille qui est trop jeune pour avoir un enfant et hypothéquer sa vie.

On connaît la chanson.

Rien de plus hypocrite qu’un gardien de la morale qui se promène les fesses serrées.

Souvent, ce sont les premiers à danser tout nu sur I Will Survive dans une chambre de motel, pendant qu’un cow-boy poilu bat la mesure avec une cuillère de coke.

Cette droite morale est une honte aux vrais conservateurs qui se battent pour une utilisation plus responsable des fonds publics, des peines plus sévères pour les vrais criminels et un État discret et modeste, qui ne se mêle pas de la vie privée de ses citoyens.