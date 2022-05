Les pétrolières nagent dans les profits

Tandis que le bond vertigineux des prix de l’essence à la pompe pèse de plus en plus lourd sur les finances des automobilistes, les pétrolières présentes au Québec continuent d’engranger des profits records.

Au premier trimestre de 2022, Suncor Energy – qui possède Petro-Canada – a réalisé des profits de 2,95 milliards de dollars, comparativement à 821 millions de dollars (M$) au cours de la même période en 2021.

Les revenus explosent

Ses revenus se sont élevés à 13,5 milliards $, comparativement à 8,6 milliards $ au trimestre précédent. Il s’agit d’une hausse de 57 %, en dépit d’une baisse de production de 20 000 barils par jour au dernier trimestre, comparativement au même trimestre en 2021.

Lundi, l’entreprise de Calgary a indiqué qu’elle verserait un dividende trimestriel de 47 cents par action ordinaire à ses actionnaires, en hausse de 12 % par rapport à son trimestre précédent. Ce dividende est le plus élevé de son histoire.

Plus tôt, en avril, Valero Energy – qui possède Ultramar – a rapporté un bénéfice de 905 M$ US au premier trimestre de 2022, comparativement à une perte de 704 M$ US pour la même période en 2021.

Au 31 mars, ses revenus s’élevaient à 38,5 milliards $ US, près du double des 20,8 milliards $ US d’il y a douze mois, alors que ses ventes souffraient toujours des restrictions liées à la COVID-19.

Endettée de 13,2 G$ US, l’entreprise a quand même annoncé un dividende trimestriel de 98 cents par action.

Bonds en Bourse

Les actionnaires sont les premiers à bénéficier de la situation. À la Bourse de Toronto, la valeur du titre de Suncor a bondi de 61,66 % depuis un an, pour atteindre les 44,71 $.

Pendant ce temps, à Wall Street, l’action de Valero a bondi de 55,71 % pour atteindre les 120,97 $ US.