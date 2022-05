L'Ordre des arts et des lettres pour Louise Forestier, Michel Jean et Michel Rivard

La chanteuse et comédienne Louise Forestier, le journaliste et auteur Michel Jean ainsi que l'auteur-compositeur-interprète Michel Rivard deviendront membres de l’Ordre des arts et des lettres du Québec avant la fin du printemps.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec a annoncé mercredi l'identité des personnalités qui figurent dans cette cohorte, qui comprend une douzaine de nouveaux membres.

Parmi eux, on compte notamment le cofondateur de la Cité des arts du cirque Jan Rok Achard, l’éditeur Gaston Bellemare, le compositeur et saxophoniste Walter Boudreau et le marionnettiste André Laliberté. Sans oublier Mohamed Lamine Touré (musique), Eudore Belzile (théâtre), Tivi Etok (arts visuels), Dulcinée Langfelder (arts multidisciplinaires) et Monique Savoie (arts numériques).

Ils recevront le titre de Compagne ou de Compagnon des arts et des lettres du Québec, une distinction qui permet de souligner la contribution des artisans du milieu culturel à l’essor des arts et des lettres du Québec, ici et à l’étranger.

La cérémonie et la remise des insignes se feront le 6 juin prochain au Studio-Théâtre des Grands Ballets, dans le Quartier des spectacles, à Montréal.