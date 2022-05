Premier rôle pour Xavier Chalifoux

Tout a commencé par un premier contact avec l’Association du Québec pour les enfants avec problèmes auditifs (AQEPA). Celle-ci avait été approchée par la production du Temps des framboises, qui cherchait un garçon sourd âgé de 11 ans. Aidé par ses parents, Xavier a tourné puis envoyé une courte vidéo. Une semaine plus tard, il apprenait qu’il avait été choisi...

« J’étais vraiment super heureux », explique-t-il en langage des signes, ce qu’a traduit à voix haute Martin, son interprète.

Xavier a passé l’été sur le plateau de la série écrite par Florence Longpré et Suzie Bouchard en compagnie de Michel Lelièvre, une personne sourde bien connue du milieu qui agissait à titre d’enseignant, de son interprète et de ses parents.

« Sur le plateau, on était souvent en interaction avec mes parents, dont ma mère, qui est sourde, alors parfois elle pouvait mettre son petit grain de sel », raconte celui qui n’avait jamais pensé jouer dans une série télévisée.

C’est sa coach de jeu qui l’a aidé à plonger dans l’émotion afin, par exemple, d’avoir les yeux pleins d’eau au bon moment lors du tournage. C’est d’ailleurs ce qui fut son plus grand défi : pleurer sur commande.

« J’ai réussi à avoir les yeux pleins d’eau, mais pas à faire couler de larmes par exemple », dit-il en riant.

Inspiration

Xavier Chalifoux a visionné à plusieurs reprises le film CODA, gagnant de l’Oscar du meilleur film en mars.

« Sa gestuelle et sa manière d’agir sont vraiment culturellement sourdes, donc ça me rejoint vraiment beaucoup, dit-il en parlant de Troy Kotsur, le premier acteur masculin sourd à avoir été récompensé par une statuette dorée. La fluidité du mouvement, la gestuelle, il est vraiment super bon. C’était vraiment beau à voir ! J’ai fait un gros “wow” quand j’ai regardé ce film. »

Le jeune comédien s’est réjoui d’avoir vu ses partenaires de jeu apprendre le langage des signes pour ce projet, afin de communiquer avec lui devant les caméras comme à l’extérieur du plateau de tournage.

« Je suis très content de voir que j’ai des répliques en signes et de voir Elijah [Patrice], qui joue mon frère, qui est super talentueux, avec qui ça a été facile de communiquer sur le plateau, confie-t-il. On a vraiment beaucoup joué ensemble et cela a été super agréable. »

La série Le temps des framboises est disponible en intégralité sur Club illico.