DOIRE, Jacques



À l'Hôpital St-Sacrement, le 15 avril 2022, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jacques Doire, époux de feu madame Jeannine Clavet, fils de feu madame Alphonsine Blais et de feu monsieur David Doire. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 15 à 14 h 15.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St- Charles. Il laisse dans le deuil ses deux filles: Nancy et Doris; ses petits-enfants adorés: Kathleen et Steven Thibault; ses arrière-petits-fils: Nathan et James Laprade; ses frères et sœurs: feu Jeanne D'Arc (feu Lorenzo Turbis), feu Walter, feu Marcel (feu Jacqueline Deschênes), feu Lucien (feu Marie-Paule Veilleux), feu Roger (feu Yvette Collard), feu Réal (Cécile Couture), feu Gisèle (feu Raymond Boucher), feu Rachel (feu Adélard Auclair), feu Jean-Marie, Yvon (Johanne Emond) et feu Micheline (feu Charles Poulin); ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s, les Débardeurs de Québec et un remerciement particulier à son bon ami Gilles Ruelland qu'il appréciait énormément. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St- Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Charles-Bruneau, 4515, rue de Rouen, Montréal, Québec H1V 1H1, téléphone: 514-256-0404, site web : https://dons.charlesbruneau.qc.ca/fr/don-en-ligne/.